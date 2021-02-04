Туровский: Мы ехали в Сербию ради того, чтобы спасти народ

Санкт-Петербург, 4 февраля. Сербские добровольцы, участвовавшие в югославских войнах в конце 90-х, были движимы лишь чувствами патриотизма и любви к Сербии, а не стремлением к наживе, рассказал заместитель начальника Российского имперского союза-ордена Борис Туровский в ходе пресс-конференции «Медиагруппы «Патриот» и ФАН на тему «Россия и Сербия. Заставит ли ЕС и НАТО сербов отвернуться от русских?».

Туровский был также членом союза добровольцев в Боснии и Герцеговине и Косово, лично присутствовал в Югославии в 1994 году, участвовал в выполнении диверсионных задач.

«В те времена определенная группа российских граждан называла нас наемниками, военными преступниками, хотя никто из нас не ехал туда для того, чтобы заработать деньги, тем более что их там и не было. Люди, едущие туда были движимы лишь чувствами патриотизма и любви к Сербии. Мы поехали туда для того, чтобы спасти сербский народ от геноцида», — вспомнил замглавы Имперского союза.

Туровский сравнил ту миссию с кампанией XIX века, когда россияне ехали спасать Балканский полуостров от порабощения Турцией.

«Когда в Сербию пришли демократы, они сразу попытались повернуть Сербию в сторону Запада, к чему это привело мы все знаем, — напомнил сторонник монархического движения. — Я бы хотел пожелать вам и вашему народу крепнуть и одержать победу, для того, чтобы спасти Сербию и укрепить отношения с Москвой».

Почетным гостем на пресс-конференции был Миша Вацич, лидер партии «Српска Десница». Он рассказал, почему сегодня так важно сотрудничество сербского и русского народа.