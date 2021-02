«Биология войны»: главные создатели и борцы с коронавирусом. Часть 3

Завершая историю с возможным участием американских ученых и высокопоставленных чиновников в создании нынешнего коронавируса, стоит отметить, что и у журналистов в США возникает все больше вопросов. Одной из таких медиа-персон, стал ведущий Стив Хилтон с Fox News. Интересно, что это видео с эфиром по данной теме буквально через несколько дней было «удалено пользователем» с площадки Youtube, но оно успело набрать несколько сотен тысяч просмотров. И стать весьма резонансным. К тому же, история, рассказанная Хилтоном и вопросы, которые Fox попытались задать и Энтони Фаучи, и Питеру Дасзаку, о которых речь шла в предыдущих частях нашего расследования о «биологических войнах», раздаются все громче и с самых разных сторон. Правда, отвечать на них доктор Фаучи и другие фигуранты истории с финансированием Уханьского вирусологического института не торопятся. Впрочем, иногда демонстративное молчание куда красноречивее любых ответов.

Стоит напомнить, что пандемия коронавируса сейчас, как минимум, на уровне медиа и мер, принимаемых во всем мире, стала одним из самых разрушительных событий в глобальной истории за последние сто лет.

При этом, ряд американских журналистов, вроде того же Хилтона прямо говорят о той странности, что Энтони Фаучи, который финансировал «усиление коронавируса» в лабораториях Форта Детрик, а потом и Уханя, о чем ранее подробнее мы рассказывали в двух предыдущих материалах, вместо того, чтобы подвергнуться расследованию или как минимум оказаться под «ограничениями на деятельность» получил еще больше власти, и стал главным медицинским советником Джозефа Байдена. А также, судя по всему, основным контактным лицом между США и Всемирной Организацией Здравоохранения.

О чем, кстати, доктор Фаучи прямо заявил несколько дней назад: «Для меня большая честь объявить, что США останется членом ВОЗ, поскольку вчера президент Байден подписал ряд указов, отменяющих намерения предыдущей президентской администрации об отзыве членства Штатов в Организации. Письма от Байдена были переданы секретарю ООН, а также вам, доктор Тедрос (генеральный директор ВОЗ – прим. Авт.), мой дорогой друг».

Есть мнение, что после того, как история с финансированием лаборатории в Ухане стала достоянием общественности, Энтони Фаучи действительно понадобятся «дорогие друзья». И, кажется, эти «друзья» уже начали действовать, хотя бы потому, что видео Хилтона планомерно удаляется из открытого доступа.

Расследование американских журналистов с Fox началось с истории массового уничтожения норок в Дании. А также с того, что первым диким животным с обнаруженной коронавирусной инфекцией в США стала норка, обитавшая в штате Юта. Обнаружили её примерно в середине декабря 2020 года.

И как было сказано ранее, история с инфицированными норками вносит некоторые коррективы в официальную версию о том, что коронавирус пришел к человеку от летучих мышей. Как минимум, не только от них.

И здесь снова стоит напомнить тот факт, что у норки и у человека весьма схожие дыхательные системы. Настолько, что если речь идет о респираторных заболеваниях, то эксперименты в этой отрасли, результаты которых будут релевантны и для человека, ставятся на норках или хорьках.

В Нидерландах, в медицинском центре города Эразмус ученые еще 10 лет назад приступили к серии экспериментов на хорьках. Целью опытов было выяснить, может ли вирус разновидности SARS (острая респираторная недостаточность), который изначально не обладал способностью передаваться воздушно-капельным путём усилить настолько, чтобы он эту способность получил.

И ответ был – «да». О чем ученые рассказали в статье в журнале «Science» 22 июня 2012 года. Они обнаружили, что инъекция вируса гриппа даже без последующих мутаций передается аэрозольно от одного хорька к другому. И здесь стоит напомнить, что контагиозность, то есть способность передаваться от одного организма к другому у коронавируса в несколько раз сильнее, чем у обычного гриппа.

Но важнее всего то, что результаты нидерландских экспериментов легли в основу нового направления исследований в сфере генетических технологий или «геномики». То есть всего того, что сейчас называется gain of function research, или «поиск по укреплению функции» у того или иного потенциально опасного вируса (Public Health Emergency report. 6 марта, 2019 г.).

Если максимально упрощать, то идея таких экспериментов в том, чтобы взять природный вирус, как в случае с хорьками, и лабораторно сделать его сильнее, заразнее и опаснее. Вирус, прошедший такое «усиление», получает новые функции, отсюда и название исследований. Таким образом gain of function-вирусы показали ряду исследователей огромные перспективы. В идеале, создавая максимально опасный штамм, искусственно модифицируя его, можно было бы узнать о потенциале лечения и изобрести вакцину, без реальной массовой вспышки заболевания.

Основной принцип исследования в сфере gain of function, в самом начале был весьма благороден: знай своего врага, чтобы можно было лучше подготовиться к борьбе с ним. Без опасности для огромного количества людей.

С годами исследования в сфере gain of function проводились уже по всему миру. И в основном спонсировались из Американского Национального института аллергий и инфекционных заболеваний (NAID). Того самого, директором которого с 1984 года является Энтони Фаучи. И одна из ведущих лабораторий в сфере gain of function, которую финансировал NAID, как раз и была основана в Китае при Уханьском институте вирусологии.

Однако, исследования подобного рода кроме потенциала несут в себе и опасность. Например, опасность аварийной ситуации в лаборатории и утечки такого модифицированного штамма в открытый мир. И помимо своей повышенной заразности и «усиленных функций» такая болезнь посеяла бы дополнительный хаос и панику просто потому, что была изобретена человеком.

По этой причине исследования в сфере gain of function всегда воспринимались весьма противоречиво. В 2014 году дошло до того, что администрация тогдашнего президента США Барака Обамы наложила на подобные исследования мораторий. При этом причина моратория официально озвучивалась следующим образом: «после недавнего инцидента, связанного с биобезопасностью на федеральных исследовательских объектах».

Также, в тексте моратория говорилось: «приостановка финансирования будет применяться к проектам исследования вирусов усиленных функций, которые, как можно разумно ожидать, придадут атрибуты вирусам гриппа или SARS, таким образом, что вирус будет иметь повышенную патогенность и/или передаваемость у млекопитающих респираторным путём».

Но несмотря на споры в научной среде и административный запрет со стороны Обамы, у исследований gain of function всегда был главный и последовательный сторонник – Энтони Фаучи. Который, при этом был и ведущей фигурой в мире инфекционных заболеваний.

NAID, где и был директором Фаучи, финансировал и то самое, первое исследование норок и хорьков. Более того, Фаучи был соавтором научной статьи по результатам этого исследования в «Вашингтон Пост» от 30 декабря 2011 года.

При этом доктор Фаучи активно защищал исследования gain of function, соглашаясь, что риск есть, но неизменно ставя потенциальную пользу от таких исследований выше любых рисков.

Незадолго до того, как администрация Обамы наложила мораторий на исследования подобного рода, Фаучи заказал проект исследований по оценке рисков от новых, «усиленных коронавирусов», которыми болеют дикие животные. Например, летучие мыши. И одной из целью этих экспериментов было посмотреть, какие вирусы могут в равной степени заражать и передаваться между летучими мышами, хорьками и норками, и человеком.

Весьма характерно резюме данного проекта. В нем говорится о том, что «Прогнозируемые (предективные) модели носителей, т.е. потенциал их появления, будут исследованы экспериментально с использованием обратной генетики (reverse genetics). Будут проведены анализы «псевдовируса» на предмет связывания рецепторов и эксперименты по заражению вирусом ряда культур/клеток из разных видов гуманизированных мышей». Под «гуманизированными» тут подразумеваются такие виды, которые позволят говорить о потенциале инфицирования псевдовирусом человека.

Собственно, в первую очередь именно на такие исследования и такие вирусы и накладывался мораторий Барака Обамы. Однако, Фаучи это не остановило. Даже после моратория, он продолжил работу в данном направлении, просто передав субподряд на исследования неправительственной группе Ecohealth Alliance Inc Питера Дасзака.

Помимо того, что Дасзак – зоолог с многолетним стажем, именно он более 10 лет назад обнаружил у летучих мышей эпидемию SARS. Что интересно, Дасзак установил, что вирус SARS поразивший летучих мышей перешел к ним через обычного кота на, как это ни странно, одном из китайских рынков. После этих открытий Дасзака неформально стали называть «бэтманом», поскольку все свое внимание он сосредоточил именно на летучих мышах и исследованиях их заболеваний.

В свою очередь, проект, который утвердил Фаучи дал организации Дасзака три с половиной миллиона долларов на исследования, длительностью в 6 лет, эпидемических штаммов летучих мышей. И это несмотря на мораторий Обамы.

А Дасзак, в свою очередь, также оформил субподряд на исследования в ключевой части этого проекта, именно на «усиление функций» вирусов, Уханьскому институту вирусологии.

И главный вопрос, который сейчас беспокоит западных журналистов, да и не только их, а не получилось ли так, что этот Уханьский институт в силу каких-то внешних причин, «упустил» вирус из лаборатории, после чего тот и вырвался на свободу?

Интересно здесь посмотреть и на то, чем конкретно занимались уханьские вирусологи и к каким результатам пришли. Ведущим специалистом в сфере данных программ с китайской стороны была Ши Чженли. Которая, к слову, тоже получила неформальное прозвище «бэтвуман». За время исследования она публикует несколько научных статей с 13 глобальными результатами по экспериментам в сфере gain of function коронавируса летучих мышей.

Одна из этих статей была опубликована в 2017 году в соавторстве с Питером Дасзаком. Это своего рода «отчет о проделанной работе». Помимо прочего в статье есть раздел финансирования с цифровым идентификатором проекта. То есть, это своего рода «денежный след». И он ведет к Дасзаку, а от него к Энтони Фаучи. И вот что интересно после того, как Fox сделал официальный запрос Дасзаку и Ecohealth Alliance Inc, страница с описанием проекта была «загадочным образом» удалена.

Тем не менее, данные с описанием работ сохранились, поскольку «интернет помнит всё». Что же конкретно делали ученые из Уханя и группа Дасзака? Они собирали фекалии летучих мышей из пещер в районе Куньмина провинции Юньань, в которых и обнаружили множество новых коронавирусных культур.

Далее, они анализировали и секвестировали полученную генетическую информацию. А затем начали процесс «химеризации». То есть, скрещивания этих вирусов с другими культурами для «усиления функций» и, более того, заражали «химерическими» штаммами человеческие клетки. И в лабораторных условиях в Ухане «усилили» вирус до той стадии, когда, он стал пандемическим для человека. То есть мог нормально заражать и размножаться в человеческом организме.

Проще говоря, американо-китайская группа вирусологов на деньги Энтони Фаучи открыла вирусу весьма специфическую дверь в человеческий организм. И самое главное, что нынешний covid-19 использует ту же самую «дверь» при заражении людей.

При этом, стоит подчеркнуть, что ни один из штаммов, созданных в 2017 году в Китае, не был точной копией нынешнего коронавируса. Или, по крайней мере, в открытом доступе нет данных о создании в Ухане такой «точной копии». Тем не менее, эти эксперименты подтверждают тот факт, что такой вирус можно было создать в лабораторных условиях, в рамках проекта, профинансированного Энтони Фаучи.

Уже после создания первых химерических культур, эксперименты по их усилению проходили еще три года. Больше того, нынешний коронавирус обладает рядом свойств, которые дают основания подозревать, что данный штамм всё же «рукотворен», несмотря на заверения многих ученых в обратном.

Дело в том, что COVID-19 взаимодействует с клетками человека и поражает их в 10-20 раз активнее и плотнее, нежели оригинальные культуры SARS. Обычно такое усиление эффекта контагиозности в природной среде происходит через целые циклы мутации того или иного штамма. Однако, ряд экспертов утверждают, что с коронавирусом все совсем иначе. Он уже изначально был мутировавшим.

В журнале Nature (статья от 2 января 2020 года) Ши Чженли подтверждает, что основа пандемического вируса COVID-19, соответствует образцу из базы данных собранных образцов Уханьского института.

В статье Дасзака и Ши Чженли от 2017 года описываются генетические манипуляции над коронавирусными культурами. А именно, как ученые меняли местами части коронавирусов летучих мышей и аналогичных культур, найденных у других животных для того, чтобы сделать вирусы более заразными. Говоря проще, это все рукотворные версии, и пандемический вирус сейчас, выглядит как комбинация двух очень разных вирусов летучих мышей, смешанных с частями вируса из совершенно другого вида животных. Собственно, нынешний коронавирус очень похож на результаты опытов лаборатории в Ухане. Хотя, стоит повториться, и не полностью копирует эти результаты.

Тем не менее, снова стоит повториться о том, что речь о специальной диверсии или намеренном применении вирусной культуры на мирном населении в масштабах всей планеты не идёт. Однако, от аварий и ЧП не застрахован никто.

И в этом отношении стоит вспомнить 2004 год и первую вспышку заболевания вирусами вида SARS, когда два исследователя, снова в китайской лаборатории, случайно заразились и стали разносчиками болезни (The Scientist 25 апреля 2004). В том же году, уже в Сингапуре также в силу непредвиденных обстоятельств заразился еще один ученый, который даже непосредственно не работал над культурами SARS (The New England Journal of Medicine, 22 апреля 2004). Он стал переносчиком от своих коллег по лаборатории.

Даже с надлежащими мерами предосторожности эти утечки могут произойти, ведь исследователь в Сингапуре работал в лаборатории с третьим уровнем биобезопасности. А лаборатория с рейтингом биобезопасности 4, была построена в Уханьском институте только в 2015 году. Но коронавирус там исследовался и модифицировался за годы до этого, и в менее безопасных условиях.

При этом буквально на днях представители Госдепартамента США заявили, что нескольким ученым в Уханьской лаборатории стало плохо осенью 2019 года. У них выявили скрытые симптомы covid-19 (US State Dept. 15 января 2021).

Бывший глава британской внешней разведки, MI6, сэр Ричард Дирлов в июле 2020 года заявил в эфире Sky News о том, что «это случайная утечка из института Уханя. Я не говорю ничего, кроме факта того, что это было результатом несчастного случая».

Собственно, опасность подобных утечек, а также ряд аналогичных инцидентов и послужили причиной моратория от администрации Барака Обамы в 2014. Больше того, после снятия моратория в 2017, уже в 2020 администрация Трампа урезала финансирование на данные исследования (Politico 27 апреля 2020), хотя, в общем-то было уже поздно.

И в нынешней ситуации остаются главные, уже не совсем биологические и медицинские вопросы: почему Фаучи не остановился еще тогда, как только мораторий Обамы был анонсирован в 2014 году? Почему ВОЗ так отчаянно пытаются исключить наиболее вероятное объяснение пандемии?

И ответы, которые напрашиваются сами собой совсем не в пользу американских и международных высокопоставленных чиновников от медицины: потому что это опозорило бы два весьма могущественных правительства в мире: Китайское правительство и правительство США, чья лаборатория в Ухане, скорее всего, позволила вирусу просочиться. И что еще хуже, правительство США в 2014 г. заказало исследование, которое и произвело на свет этот вирус.

Если учесть тот факт, что Питер Дасзак сейчас входит в комиссию ВОЗ по расследованию распространения вируса, то скорее всего, версия с лабораторной утечкой в принципе не будет рассматриваться. Тем более, что этот зоолог уже приложил усилия к тому, чтобы документы из уханьской лаборатории не были обнародованы, о чем мы говорили ранее.

Более того, Энтони Фаучи, который «пошел на повышение», также не заинтересован в том, чтобы эксперты и инспекторы ВОЗ «копали» именно эту версию. А потому нам остаётся лишь пространство догадок и косвенных улик. Тем не менее этих улик, или, если хотите, «странных совпадений» какое-то настолько большое количество, а молчание причастных к истории лиц настолько оглушительно, что данная версия с утечкой из уханьской лаборатории или из Форта Детрик, всё больше кажется не просто досужей конспирологией.