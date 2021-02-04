Перешедший на сторону ДНР украинский солдат своими глазами увидел преступления Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом сообщает донецкий журналист Дмитрий Астрахань.

Солдаты Вооруженных сил Украины регулярно переходят на сторону Донбасса. Очередной такой случай произошел 28 января, когда опасающийся за свою жизнь военнослужащий механизированного батальона 1-й танковой бригады ВСУ Анатолий Тараненко решил дезертировать, поскольку против него применяли физическое и моральное насилие его же сослуживцы. По словам солдата, его случай не является единичным, поскольку двое его однополчан также покинули позиции армии и в настоящее время скрываются от военной полиции Украины.

В свою очередь ополченцы ДНР решили провести перебежчика по населенному пункту Сигнальное близ Горловки, которая недавно подверглась обстрелу со стороны украинской армии. Местные жители рассказали ему о непрекращающихся обстрелах и о том, как сильно они переживают за своих детей и внуков, которые уже седьмой год находятся вблизи линии соприкосновения. После того как киевский силовик увидел во дворе одного из пострадавших домов маленькую девочку, он опустился перед ней на колени и попросил прощение за всех солдат ВСУ.

Позже Анатолия Тараненко привезли в Донецк на Аллею ангелов, где стоит памятник погибшим детям Донбасса. Когда солдат ВСУ своими глазами увидел бесчинства Украины в Донбассе, он заявил, что приложит все усилия, чтобы остановить конфликт.

«У меня никогда из головы не выйдет то, что я здесь увидел и услышал. Дети страдают. Они прячутся в подвалах и под столами от этих снарядов. Они не могут не только учиться, но и даже выйти поиграть во дворе. Очень тяжело. Я только сейчас увидел, что творится в Донбассе. Своими глазами увидел всю правду. Как только я вернусь обратно на территорию Украины, расскажу всем, что здесь происходит. Нужно прекращать эту напрасную войну, в которой страдают женщины и дети», — сказал украинский солдат.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что украинские силовики нанесли удар из тяжелых минометов по селу Ленинское на юге ДНР. Солдаты ВСУ выпустили по населенному пункту восемь мин калибром 120 мм. Кроме того, войска Киева накрыли минометным огнем северо-западную окраину Горловки.