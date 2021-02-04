Сестра Эмина Агаларова вернула потерянные миллионы с помощью детектива

Москва, 4 февраля. Двоюродная сестра певца Эмина Агаларова, выступающего под псевдонимом Emin, Сабина наняла детектива, чтобы отыскать мошенников, обманувших ее на миллионы рублей.

В период пандемии Агаларова решила заняться бизнесом по продаже защитных масок. Она нашла поставщика в Сети и перевела ему 8,6 миллиона рублей за 400 тысяч масок, однако товар так и не получила.

«Одним днем я провела три платежа. На следующее утро уже не дозвонилась до псевдопартнеров», — пожаловалась сестра певца.

Сабина наняла частного детектива, который смог отыскать злоумышленников. К процессу подключился следователь, и Агаларовой удалось вернуть 6 миллионов рублей. Оставшуюся часть денег сестре исполнителя пришлось выбивать через суд.

«Было несколько заседаний, в ходе одного из них представитель ответчика предоставил документы, подтверждающие поставку товара на оставшиеся миллионы. Конечно, у нас был шок», — рассказал адвокат Агаларовой.

Пострадавшей стороне все же удалось доказать свою правоту, и суд встал на сторону сестры Эмина Агаларова. Теперь ответчик должен выплатить ей 3,5 миллиона рублей с учетом штрафа и неустойки. Однако Сабина все равно хочет, чтобы в отношении злоумышленников завели уголовное дело, передает Mash.

Сабина Агаларова недавно рассказала о трагедии в семье — у девушки умер отец. Кузина певца призналась, что долгие годы росла без родителя.