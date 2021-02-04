Сатановский раскрыл, какая роль уготована Польше в «большой игре» России и США

Москва, 4 февраля. Польшу ждет полное уничтожение в случае масштабной войны между Россией и США. Страна станет разменной монетой в противостоянии двух сверхдержав.

Таким мнением поделился российский политолог Евгений Сатановский. Эксперт прокомментировал итоги виртуальных учений «Зима-2020», в рамках которых польские ВС были уничтожены всего за пять дней. Варшава рассчитывала, что ей в случае «агрессии с Востока» удастся продержаться до прибытия сил НАТО, однако она ошибалась.

Спасти Польшу от безоговорочной капитуляции не смог даже тот факт, что в рамках программы симуляции польские военные могли применять образцы американских вооружений, хотя на самом деле в их распоряжении таковых нет. Сатановский указал на то, что поляков при любом развитии событий в случае войны ждет поражение.

«Если она начнется, этой страны просто не останется на карте. Она же, как и Прибалтика с Молдавией и Украиной, на передовой? На передовой. А что обычно бывает с теми, кто находится на передовой? Правильно, их уничтожают. Да и чего пешек жалеть?», — считает он.

Польша является разменной монетой в «большой игре» между Москвой и Вашингтоном, подытожил эксперт.

Ранее военный эксперт заявил, что Польша пока отказывается полностью раскрывать результаты крупнейших для страны командно-штабных учений «Зима-2020».