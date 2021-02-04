Крымские ученые нашли на полуострове неизвестный науке сорт дерева

Симферополь, 4 февраля. Неизвестный ранее сорт дерева вида Айлант высочайший обнаружили ученые Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского в ходе экспедиции в Джанкойском районе.

Дерево с необычной окраской листьев обнаружил профессор Константин Ефетов в 2020 году. По его словам, генетическая мутация стала причиной возникновения уникального узора. Эти изменения привели к тому, что в некоторых частях листовой пластинки не синтезируется хлорофилл.

Мутировавший Айлант высочайший в начале февраля пересадили в лабораторию Медицинской академии КФУ. Ученые планируют наблюдать за дальнейшим поведением растения. Они также попробуют размножить его для использования в декоративных целях. Сортов этого дерева мало в природе. Теперь специалистам предстоит большая работа по описанию вида.

Мэр Ялты Янина Павленко лично проверяет жалобы крымчан на благоустройство местных парков. На полуострове была проделана огромная работа по капитальному ремонту скверов, но еще есть недочеты. Парки нужно реконструировать не для галочки, считает глава города.