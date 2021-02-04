Международное сообщество приветствует переизбрание Туадера на пост президента ЦАР

Банги, 4 февраля. Переизбрание действующего президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера подтверждено Конституционным судом страны и вызывает положительную реакцию народа республики. Но не менее важным стало признание итогов голосования со стороны мирового сообщества.

Выборы президента Центральноафриканской Республики прошли 27 декабря 2020 года. 18 января высший судебный орган государства опубликовал окончательные результаты голосования, согласно которым в поддержку Туадера выступили 53,16% граждан.

Власти сделали все возможное для проведения прозрачных и безопасных выборов, и немалую роль в этом сыграла Россия. Инструкторы из РФ обучали личный состав вооруженных сил страны (FACA), помогали с транспортировкой избирательных материалов, занимались поддержанием безопасности на участках.

После оглашения окончательных результатов голосования Россия одной из первых поздравила Туадера с переизбранием. Однако победу лидера республики отметили не только в Москве. Также итоги мероприятия оценили в Соединенных Штатах Америки, Франции, Всемирном банке, Европейском союзе и Организации Объединенных Наций.

К поздравлениям присоединились крупнейшие африканские объединения: Африканский Союз и Экономическое сообщество центральноафриканских государств (ЭСЦАГ), а также главы Китая, Руанды и прочих государств.

Таким образом, Туадера является не только полноправным главой государства, в соответствии с волей граждан, но и международно признанным лидером ЦАР.

Впрочем, своими действиями президент демонстрирует, что в первую очередь он ориентируется на нужды избравших его граждан. К примеру, Туадера отказался от переговоров с боевиками, терроризирующими страну, и намерен довести до победного конца спецоперацию против вооруженных группировок.