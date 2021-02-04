Сенатор Артамонов выступил с инициативой дифференцировать ипотечную ставку

Москва, 4 февраля. Ставку по ипотечному кредитованию необходимо дифференцировать в зависимости от степени актуальности сохранения и роста населения в определенных регионах.

Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Весной прошлого года жителям России начали выдавать льготные ипотечные кредиты под 6,5% годовых. Законопроект, который запустили после пандемии коронавируса и экономического кризиса, должен был завершиться в ноябре прошлого года, однако его продлили до июля 2021 года.

По словам сенатора, в настоящее время наблюдается сильный отток населения из некоторых регионов России. Доходы, получаемые россиянами в виде надбавок к заработной плате, больше не компенсируют жизнь в суровых природных условиях с неразвитой экономикой. Именно поэтому необходимо оставлять льготную ипотеку в тех регионах, где действительно необходимо строительство доступного жилья.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что спрос на жилищные ссуды в текущем году продолжит расти, несмотря на завершение льготной ипотечной программы.