Война за «СП-2»: желание европейцев жить в теплом доме одержит верх над амбициями США



Со сменой хозяина Белого дома начались новые политические игры вокруг строительства и запуска «Северного потока – 2». Вашингтон, пытаясь восстановить отношения с Евросоюзом, с одной стороны, готов снять санкции с европейских копаний, которые участвуют в проекте. Но с другой, пытается сохранить лицо и не потерять своего влияния, а потому выдвигает различные условия. Кто одержит верх? Готовы ли европейцы променять тепло своего жилища на амбиции США? При чем здесь Украина? И зачем сторонникам «зеленой энергетики» российская газовая труба? Эти вопросы обсудили политики и представители энергетической сферы в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Игры вокруг «СП-2»: чья возьмет?

Эксперты сходятся в мнении, что несмотря на противодействие США, проект «Северный поток – 2» все же будет достроен. Первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников уверен, что в нынешних условиях победит практическая выгода, а не политические амбиции.

«Здесь есть две составляющие: политическая и экономическая. Последние заявления США говорят о том, что экономический фактор начинает побеждать. Что касается поведения Украины, оно продиктовано требованиями Вашингтона. Немцы сейчас будут считать, что им выгодней: отремонтировать газотранспортную систему Украины, получить дешевый газ по «СП-2» или попасть под санкции, которыми грозят США. Я думаю, победит экономика», — заявил спикер.

Отдельно Калашников отметил, что санкции, которые сейчас введены против России и отдельных ее граждан, — не критичны. Но у Запада еще есть рычаги давления. Во-первых, они касаются ограничений деятельности в банковской сфере. И во-вторых, заморозки активов лиц, которые попадают в санкционные списки. Калашников напомнил, что ведущие предприниматели и бизнесмены все еще хранят свои средства за границей.

Пока уступки США по «Северному потоку – 2» — это только обсуждение, уверен директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Окончательного решения о том, что они готовы остановить противодействие нет.

«То, что они готовы обсуждать снятие санкций, уже позитивно. Это говорит нам, что предвыборные обещания Байдена потихоньку выполняются. Сейчас условия, которые выдвигаются довольно абстрактны. Например, гарантии возможности отключения газопровода, если будет недозагружен украинский транзит. <…> Эти разговоры о сохранении транзита через Украину носят больше формальный характер. Договор на транзит газа подписан в конце 2019 года и будет действовать ближайшие четыре года, объемы поставляемые через Украину зафиксированы, и они не поменяются. Поэтому данные разговоры о транзите надуманны, он и так будет. Это просто предлог начать разговор с Германией, сохранив при этом лицо – «мы не просто идем на встречу, но еще и выдвигаем некие условия». А Германия и Евросоюз делают вид, что соглашаются на эти условия», — объяснил Пикин.

Эксперт добавил, что эти смягчения надо расценивать как политический шаг со стороны США для улучшения отношений с ЕС, и с Германией в частности. Именно поэтому они идут по самой животрепещущей повестке. «Северный поток – 2» — это кость, которая застряла между США и Германией, уверен Сергей Пикин. А Украина здесь используется лишь как противовес России. На самом деле, ни США, ни Евросоюзу нет дела до ее благополучия. С Пикиным согласился и заместитель директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его словам, украинская позиция – «мы сидим на трубе, и вы нам ничего не сделаете», не нравится Европе. Это дополнительные риски для бесперебойного газоснабжения европейского рынка. И не похоже, что сохранение украинского транзита каким-то образом улучшает политическую ситуацию в самой Украине, «там по-прежнему бардак и коррупция», поделился мнением эксперт. С точки зрения европейцев ситуация с Украиной — это не в коня корм. Ради нее они не будут рисковать энергетической безопасностью своего рынка.

«Я бы сказал, что вокруг «Северного потока – 2» начинается дипломатическая игра новой администрации с европейцами. США надо как-то обозначить свою позицию по реанимации трансатлантического сотрудничества, и начинать эту реанимацию с каких-то санкций против европейских компаний не стоит», — уверен Алексей Гривач.

Ради справедливости он отметил что, вне зависимости от хозяина Белого дома, Америка всегда будет против энергетического сотрудничества между Россией и Европой. Во-первых, у США есть свой коммерческий интерес – продвинуть сжиженный газ. Во-вторых, есть геополитические интересы – сохранить свое доминирование над европейской политикой и ослабить развитие России.

Зачем «СП-2» сторонникам «зеленой энергетики»?

Европа ищет выход из зависимости от импортных энергоресурсов, пытаясь использовать возобновляемые источники энергии. Часть стран уже заявили о том, что к 2030 году они прекратят выпуск автомобилей с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Какая перспектива ожидает российский трубопровод и зачем тогда Германия за него сейчас так яростно бьется с США? Сергей Пикин заверил, что «Северный поток – 2» будет обеспечен рынком сбыта на ближайшие несколько десятилетий.

«Газ в Европе потребляется в основном не для выработки электроэнергии, а для отопления домашних хозяйств. Заменить эту систему довольно сложно и дорого. Поэтому, когда речь идет о полном замещении газа альтернативными источниками энергии, то это разговор точно не о ближайшей перспективе. Изменение объема потребления источников тепла тоже вряд ли произойдет быстро. На ближайшие пару десятилетий рынок сбыта у нас будет. Тем более снижается добыча углеводородов в самой Европе. С двигателей внутреннего сгорания на электромобили, либо на двигатели с использованием водородного топлива начнут переходить только с 30-х годов. Но это касается больше нефтепроводов, а не газовых поставок», — рассказал Пикин.

Однако специалист особо подчеркнул, что энергетическая стратегия Европы меняется и это обязательно надо учитывать. О том, что Европа и дальше будет развивать альтернативные источники энергии и навязывать эту идею другим странам сказал и Алексей Гривач.

«Суть в том, что Европа крайне зависит от энергетических ресурсов, которые они покупают. За последние несколько десятилетий эта зависимость стала всеохватывающей. Если двадцать лет назад они зависели от импорта нефти на 60%, а от газа на 30–40%, то сейчас они покупают 90% потребляемой нефти, и 80% газа. Эта тенденция нарастает. Поэтому европейцы пытаются создать такую энергетику, которая будет иметь минимальную внешнюю зависимость», — пояснил Гривач.

Европа видит выход из этой ситуации в возобновляемых источниках энергии. Но «зеленая энергетика» обходится слишком дорого, является не стабильной и требует резервных систем. Чтобы из-за этого не убить свою конкурентоспособность, европейцы решили продать свою идею. Алексей Гривач рассказал, что для этого и были разработаны Парижские соглашения – весь мир должен либо перейти на «зеленую энергетику», либо платить «калым».

«Это экономическая и геополитическая игра. Парижское соглашение о климате подписали большинство стран мира. И если ты не за столом переговоров, то ты на столе, — уверенно заявил спикер. — Вопрос в том, как участвовать в этом процессе, чтобы не потерять свою конкурентоспособность. Надо уметь отстаивать свои интересы в рамках этой системы. Простой выход из соглашений или не участие – это тоже политика, но в данном случае она не верная».

Эксперт отметил, что сейчас подход России к Парижским соглашениям правильный. Наша страна их подписала, но ратификация прошла в усеченном варианте, а это дает возможность отыграть ситуацию назад. По словам участника конференции, пока РФ учувствует в процессе, есть возможность создавать коалиции и влиять на происходящее, чтобы коллективно отстоять свои интересы и возможность для гармоничного экономического развития. Но если выскочить из соглашения, то «автоматически получишь санкции, как нарушитель мирового порядка».

Сергей Калашников обозначил еще один позитивный момент, которым Россия может воспользоваться в рамках Парижских соглашений о климате. Он заявил, что нашей стране не только не придется закрывать производства, но она еще и может заработать, воспользовавшись своим положением. Страны, которые бурно развиваются, но имеют маленькую территорию, оказались в сложной ситуации. Соглашения связывают их по рукам и ногам, поскольку оказались выбраны все лимиты по выбросам углекислого газа. Россия в этом случае может выступить продавцом своих неиспользуемых квот и заработать на этом приличные деньги.