Бурунов назвал имя и главные качества идеальной женщины

Москва, 4 февраля. Комедийный актер театра и кино Сергей Бурунов остается одним из самых завидных холостяков. Звезда сериала «Содержанки» точно знает, какая женщина ему нужна.

Бурунов является одним из популярнейших современных российских актеров. Он исполняет главные роли в самых рейтинговых комедиях отечественного производства, участвует в съемках сериалов, телешоу, успевает давать спектакли в столичных театрах. При этом, артист не считает себя обеспеченным человеком, и до сих пор не встретил спутницу жизни.

По словам Бурунова, идеальная женщина выглядит как итальянская актриса Моника Беллуччи. Также он признается: в представительницах нежного пола привлекает развитое чувство юмора. Бурунов не зациклен на типажах, однако рядом с собой хочет видеть умную девушку.

«Нет, поклонницы не осаждают. Странные женщины иногда пишут, я стараюсь это не читать. Красивые женщины мне не пишут», — признался 43-летний актер в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Еще один закоренелый медийный холостяк — телеведущий Борис Корчевников — недавно намекнул, что ходил на свидания с моделями. Все девушки с подиумов, с которыми он ужинал, были незамужними.