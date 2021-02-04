В России озвучили условия экспорта истребителей Су-57

Москва, 4 февраля. Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев озвучил условия для экспорта российских истребителей Су-57.

Он отметил, что в случае заинтересованности у стратегических партнеров России есть возможность приобрести отечественные истребители пятого поколения.

«По поставкам истребителей Су-35 ведем предварительные консультации с отдельными странами региона. Рособоронэкспорт готов предложить многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 стратегическим партнерам России в случае их заинтересованности», — сказал он.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил о необходимости наращивать производство по перспективным образцам вооружения в 2021 году, сообщает Федеральное агентство новостей.