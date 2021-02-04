Эксперт посчитал, сколько десятилетий Россия будет экспортировать газ ЕС

Санкт-Петербург, 4 февраля. Экспортировать газ Европе Россия будет как минимум еще 20 лет, предположил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Газ в Европе большей частью употребляется не для выработки электроэнергии, а для отопления. Да, на его основе тоже вырабатывается электроэнергия, но основной объем идет для отопления домашних хозяйств. Когда мы говорим об изменении энергобаланса ЕС, мы говорим только об электроснабжении, потому что изменения в части потребления тепла домовладений вряд ли произойдут. Для этого потребуется не одно десятилетие. Поэтому для России два ближайших десятилетия рынок сбыта газа в Европе будет, тем более что объемы добычи топлива внутри Евросоюза снижаются», — прокомментировал он.

Эксперт отметил, что, к примеру, Норвегия провозгласила стратегию к 2050 году прекратить изымать природные ископаемые углеводорода. Что касается двигателей внутреннего сгорания, то лишь несколько стран ЕС заявили, что с 2030 года начнут отказывать ставить двигатели внутреннего сгорания на новых автомобилях и перейдут на электромобили, не использующие углеводород в качестве топлива.

«Тем не менее стратегия Европы меняется, и это нужно будет учитывать. Многие страны заявили, что к середине века будут полностью безуглеводородные, и это нужно принимать и понимать, что газ используется не только для этих целей и должен применяться для производства водорода», — сказал Пикин.

Он пояснил перспективу транзита водорода по трубам «Северного потока —2». Ранее обсуждалась перспектива транзита газа до Германии, где из него на территории ЕС будет производиться водород. Однако на данный вид водорода требуется подтвержденный спрос, поскольку Европа хочет получить «зеленый» водород, который получается из возобновляемых источников энергии, получаемых из природных источников.

При этом, например, в Германии сдвиги в сторону «зеленой» энергетики взвинтили стоимость тепла и электричества. По словам Пикина, страна в ближайшие два года должна закрыть все АЭС, что влияет на стоимость энергии. К тому же в последние 20 лет в счета немцев включена «зеленая» надбавка. По сути, в Германии добровольно платят за развитие «зеленой» энергетики.