Москва, 4 февраля. Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр» передаст в Севастополь Феодосийский завод «Море».

Киев готовил МДК к продаже в Китай вместе с документацией, корабль прошел модернизацию. Контракт был заключен без согласования с Россией. Из-за событий в Крыму в 2014 году, когда полуостров воссоединился с Россией, Украина не успела завершить модернизацию МДК «Зубр».

Теперь корабль ВМС Украины станет экспонатом в парке «Патриот». Ему предстоит занять свое место в бухте Матюшенко.

«Это один из первых кораблей той серии, ему уже 30 лет. ВМС Украины его исключили из состава флота в 2011 году. Видимо, его только намеревались подготовить к продаже, но так и не сделали этого», — пояснил офицер ЧФ «ПолитНавигатору».

Серия «Зубр» — гордость советского кораблестроения. По сей день это самые большие корабли на воздушной подушке. Вместимость МДК превосходит даже большие десантные корабли проекта 775, построенные в Польше, которые со времен Советского Союза несут службу в составе Военно-морского флота России.

«Зубры» развивают скорость до 60 узлов в час. На сегодняшний день в России всего два таких корабля. Еще три были проданы во времена СССР ВМС Греции.

Украина, по контракту с Китаем, построила два таких корабля, получивших шифр «Бизон» в Феодосии, а также еще два — в самом Китае. Всего за границей действуют восемь малых десантных кораблей серии «Зубр».

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Министерство обороны РФ открыло в Крыму филиал парка «Патриот».