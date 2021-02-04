Мосгорсуд назвал условие встречи главы дипломатии ЕС с Навальным

Москва, 4 февраля. Мосгорсуд пояснил, в каком случае глава дипломатии Евросоюза Боррель сможет увидеться с российским блогером Алексеем Навальным.

Встреча будет возможна только при условии соответствующего разрешения от суда, пояснили в ведомстве. Рассмотрение вопроса о свидании с Навальным находится в ведомстве Симоновского районного суда Москвы.

Ранее в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний сообщали о неоднократном нарушении «берлинским пациентом» условий досрочного освобождения. Навальный не соблюдал правила условного срока как до, так и после лечения в Германии.