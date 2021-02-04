Психолог уверена, полоса неудач в жизни Дмитрия Шепелева не будет длиться вечно

Бывший муж певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев умеет правильно воспользоваться обстоятельствами. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Специалист прокомментировала сообщения СМИ о том, что телеведущий со своей новой женой Екатериной Тулуповой ждут общего ребенка. Он станет уже третьим в молодой семье. Сейчас супруги воспитывают сына Платона и дочь Ладу от предыдущих браков. При этом в карьере у главы семейства сейчас настал не самый простой период. В прошлом году он покинул Первый канал и перешел на ТНТ, где стал вести шоу «Ты как я». Однако в настоящий момент съемки программы остановлены.

«Отсутствие работы любого человека приводит к стрессу. Весь сегодняшний мир завязан на материальных ценностях. Хочется верить, что у Шепелева есть какие-то сбережения. Время такое. Абсолютно все в кредитах, ипотеках, проектах, в которые нужно вкладывать деньги. Постоянно нужны средства для того, чтобы существовать», — сказала психолог.

Марианна Абравитова выразила уверенность в том, что бывший муж Жанны Фриске еще сможет наладить свою жизнь и позаботиться о молодой семье с тремя детьми. Она объяснила, благодаря чему, на ее взгляд, нынешняя полоса неудач не будет длиться вечно для телеведущего.

«Думаю, что он выживет. Этот человек умеет приспосабливаться к обстоятельствам, правильно ими воспользоваться. Если мимо пролетает птица счастья, но успевает поймать ее за хвост, не будет зевать. Такие люди не пропадут никогда», — резюмировала специалист.

Ранее Марианна Абравитова рассказала Федеральному агентству новостей о том, как Дмитрий Шепелев может мстить родителям Жанны Фриске.