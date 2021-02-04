Соболь оштрафовали на 250 тыс. рублей после незаконного митинга 23 января

Москва, 4 февраля. Соратница Алексея Навального Любовь Соболь заплатит за несанкционированную акцию в столице 23 января штраф в размере 250 тыс. рублей.

Решение об этом вынес Симоновский районный суд. По словам адвоката Соболь, постановление его подзащитной принесла домой полиция, поскольку она находится под домашним арестом по "санитарному делу".

Сотрудница признанного иноагентом ФБК обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК). По версии следствия, в период с 18 по 23 января ряд лиц распространяли в соцсетях призывы к участию в акции в поддержку Алексея Навального, из-за чего на Пушкинскую площадь приехали люди, обязанные оставаться на домашней изоляции.

Сегодня Соболь также была оштрафована на 1 тыс. рублей за неповиновение полиции в столичном аэропорту Внуково 17 января, куда она вместе с другими активистами приехала встречать блогера.