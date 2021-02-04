Правительственные силы планомерно зачищают территорию ЦАР от боевиков

Банги, 4 февраля. Вооруженные силы ЦАР продолжат зачистку территорий от радикальных исламистов.

Соответствующее решение приняли на совещании по вопросам безопасности, которое провел глава центральноафриканского правительства Фирмен Нгребада. На мероприятии присутствовали министр обороны, представители силовых структур и военных партнеров республики.

Накануне, 3 февраля, армия ЦАР (FACA) освободила от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) населенный пункт Боссембеле, расположенный на трассе Банги – Белоко. Ранее отряды FACA выбили бандитов из городов Бода и Банганду.

В рамках совещания Нгребада подчеркнул, что, несмотря на достигнутые успехи, операция по обеспечению безопасности продолжится на территории всей страны, в соответствии с директивами президента республики.

Также глава правительства ЦАР отметил прибытие в Буар первой колонны грузовиков из Камеруна. Нгребада заявил, что безопасность транспортной артерии, по которой идет доставка продовольствия в столицу, усилена, и свободное движение товаров возобновится в ближайшее время.

Напомним, трасса Банги – Белоко является важной составляющей экономической жизни ЦАР. Дорога обеспечивает доставку продуктов питания и товаров первой необходимости в столичный регион, а также отправку в Камерун экспортных грузов.

Действующие в ЦАР боевики неоднократно устраивали нападения на колонны грузовиков на линии Банги – Белоко, что приводило к остановке движения. Однако в связи с успешными действиями FACA ожидается возобновление грузопотока в полном объеме.

Спецоперация против банд экстремистов началась по приказу президента республики Фостен-Арканжа Туадера и уже близится к завершению. Глава государства, заручившись народной поддержкой, стремится покончить с бандитами, которые терроризируют местное население и препятствуют восстановлению мира и порядка в ЦАР.