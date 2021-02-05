Боевики FARC освободили заложника в Колумбии

Богота, 4 февраля. Боевики из диссидентских фракций «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) освободили колумбийского военнослужащего, который находился в заложниках в течение месяца. Об этом сообщило издание El Nacional.
На фоне эскалации насилия в Колумбии диссиденты FARC при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) освободили военнослужащего национальной армии Эвера Андрея Кастро. Военный оказался в заложниках у леворадикальной группировки 4 января. Он был захвачен в северо-восточном регионе Кататумбо, недалеко от границы с Венесуэлой.
????ATENCIÓN | Hoy recibimos a un soldado de @COL_EJERCITO que se encontraba en poder de una estructura de las FARC-EP que no se acogió al Acuerdo de Paz.— CICR Colombia (@CICR_co) February 3, 2021
La liberación se realizó en zona rural del departamento de Norte de Santander.
Comunicado ????https://t.co/BoZPFezTwx pic.twitter.com/Mg6EH4pfgt
«Это первый случай освобождения заложника в 2021 году. Мы рады, что этот человек вернул свою свободу и что его родные вновь могут быть спокойны. В этом и состоит цель нашей гуманитарной работы — помогать тем, кто больше всего в этом нуждается», — заявил глава подразделения МККК в городе Букараманга на северо-востоке Колумбии.
El soldado fue valorado por una enfermera del CICR, quien verificó que se encontraba en condiciones adecuadas de salud para el traslado.— CICR Colombia (@CICR_co) February 3, 2021
Posteriormente fue llevado hasta la Base Militar de Tibú para ser entregado a @COL_EJERCITO. pic.twitter.com/OSaOJqyleY
Колумбийский пленник
По официальной версии, Кастро был захвачен боевиками, когда закончил дежурство на границе и покинул военную базу у города Тибу в департаменте Северный Сантандер. Его начали разыскивать 9 января, когда диссиденты из состава FARC, не принявшие мирное соглашение с правительством в 2016 году, заявили о похищении.
Военнослужащего держали в плену в сельской части Кататумбо. Пока нет деталей о том, каковы были условия его содержания. После освобождения представители МККК отвезли его на военную базу Тибу, чтобы оценить состояние здоровья.
2/2 El uniformado está siendo valorado para establecer sus condiciones de salud. @DefensoriaCol trabaja por el regreso a la libertad de los secuestrados.#NosUnenTusDerechos pic.twitter.com/15bRN9rc4K— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) February 3, 2021
За два дня до освобождения Кастро ВС Колумбии сообщили о похищении еще двух военных — Джони Андреса Кастильо Оспино и Хесуса Муньоса Сеговиа. Их похитили в провинции Гуамалито департамента Северный Сантандер.
Неделей ранее другая криминальная группировка похитила двух мирных граждан в муниципалитете Паэс департамента Каука.
Борьба на северо-востоке
На данный момент властям неизвестно, кто именно совершил похищение двух солдат и двух мирных граждан, так как в районе Кататумбо, кроме диссидентов из FARC, также орудуют такие группировки, как «Национальная армия освобождения» (ELN), «Гайтанистские силы самообороны Колумбии» (AGC), «Народная армия освобождения» (EPL) и наркокартель Лос Растрохос («Небритые»).
Многочисленные группировки сконцентрированы на северо-востоке Колумбии, через который проходят важнейшие маршруты наркотрафика. Многочисленные вооруженные группировки ведут борьбу за контроль над этой территорией, нападая не только на военнослужащих, но и на мирных граждан.
Мирные жители вынуждены скрываться в ходе столкновений между группировками, поскольку часто становятся жертвами перекрестного огня. 12 января Управление омбудсмена Колумбии сообщило, что в Тибу местные жители были вынуждены бежать, поскольку бояться стать жертвами криминальных разборок.
Hilo| 1/3 El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, informó que desde el sábado 9 de enero se inició misión humanitaria a las veredas La Silla, Totumito-Carboneras y El Empalme en Tibú, Norte de Santander, por desplazamientos de la comunidad.— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 12, 2021
Continúe leyendo este hilo ????????. pic.twitter.com/wd41HkXkUb
МККК активно помогает Управлению омбудсмена. За последние 50 лет комитет помог освободить 1806 человек, которые находились в плену у военизированных группировок.
FARC меняют название
Между тем колумбийская партия FARC, которая ранее была частью повстанческого движения, 24 января проголосовала за смену названия. Левые политики в Колумбии хотят отмежеваться от периода вооруженного конфликта с правительством, а также от диссидентских фракций, которые принимают участие в криминальной деятельности. Партия выбрала название Comunes («Общины»).
Nuestro nuevo nombre es #COMUNES. ✊????????????????— COMUNES ???? (@ComunesCoL) January 24, 2021
Es una apuesta real y transformadora por la paz de Colombia hecha por la gente del común. pic.twitter.com/j4nSVyHaf8
«Практика показала нам, что очень сложно сохранять название FARC, — не потому что мы жалеем о выборе такого названия, но потому что с этим именем м участвовали в конфликте, в войне», — заявил председатель партии Родриго Лондоньо.
В 2022 году в Колумбии будет идти избирательная кампания перед выборами президента. Представители Comunes надеются, что новое название поможет им улучшить имидж в преддверии выборов. Кроме того, 2 февраля лидер партии объявил о конкурсе на разработку нового логотипа в Twitter.
Изначально FARC была сформирована в 1964 году как леворадикальная повстанческая группировка. Во время конфликта в Колумбии партизаны FARC были угрозой для правительства.
В 1980-х левые партизаны и правые военизированные организации начали зарабатывать на наркотрафике и быстро потеряли поддержку населения. Вскоре военизированные группировки, наркокартели и криминальные банды распространились в различных районах страны. Отсутствие контроля правительства привело к настоящему хаосу в этих районах.
Вооруженный конфликт продолжался с переменной интенсивностью. В 2008 году несколько миллионов колумбийцев протестовали против крупнейшей повстанческой группы FARC. В 2012 году правительство и FARC начали мирный диалог, но лишь в 2016 году между ними было подписано мирное соглашение. В 2017 году FARC объявили о создании политической партии. C 2018 года представители бывших повстанцев занимают десять мест в Сенате.