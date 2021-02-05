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Боевики FARC освободили заложника в Колумбии

Боевики FARC освободили заложника в Колумбии

Богота, 4 февраля. Боевики из диссидентских фракций «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) освободили колумбийского военнослужащего, который находился в заложниках в течение месяца. Об этом сообщило издание El Nacional.

На фоне эскалации насилия в Колумбии диссиденты FARC при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) освободили военнослужащего национальной армии Эвера Андрея Кастро. Военный оказался в заложниках у леворадикальной группировки 4 января. Он был захвачен в северо-восточном регионе Кататумбо, недалеко от границы с Венесуэлой.

«Это первый случай освобождения заложника в 2021 году. Мы рады, что этот человек вернул свою свободу и что его родные вновь могут быть спокойны. В этом и состоит цель нашей гуманитарной работы — помогать тем, кто больше всего в этом нуждается», — заявил глава подразделения МККК в городе Букараманга на северо-востоке Колумбии.

Колумбийский пленник

По официальной версии, Кастро был захвачен боевиками, когда закончил дежурство на границе и покинул военную базу у города Тибу в департаменте Северный Сантандер. Его начали разыскивать 9 января, когда диссиденты из состава FARC, не принявшие мирное соглашение с правительством в 2016 году, заявили о похищении.

Военнослужащего держали в плену в сельской части Кататумбо. Пока нет деталей о том, каковы были условия его содержания. После освобождения представители МККК отвезли его на военную базу Тибу, чтобы оценить состояние здоровья.

За два дня до освобождения Кастро ВС Колумбии сообщили о похищении еще двух военных — Джони Андреса Кастильо Оспино и Хесуса Муньоса Сеговиа. Их похитили в провинции Гуамалито департамента Северный Сантандер.

Неделей ранее другая криминальная группировка похитила двух мирных граждан в муниципалитете Паэс департамента Каука.

Борьба на северо-востоке

На данный момент властям неизвестно, кто именно совершил похищение двух солдат и двух мирных граждан, так как в районе Кататумбо, кроме диссидентов из FARC, также орудуют такие группировки, как «Национальная армия освобождения» (ELN), «Гайтанистские силы самообороны Колумбии» (AGC), «Народная армия освобождения» (EPL) и наркокартель Лос Растрохос («Небритые»).

Боевики FARC освободили заложника в Колумбии

Многочисленные группировки сконцентрированы на северо-востоке Колумбии, через который проходят важнейшие маршруты наркотрафика. Многочисленные вооруженные группировки ведут борьбу за контроль над этой территорией, нападая не только на военнослужащих, но и на мирных граждан.

Мирные жители вынуждены скрываться в ходе столкновений между группировками, поскольку часто становятся жертвами перекрестного огня. 12 января Управление омбудсмена Колумбии сообщило, что в Тибу местные жители были вынуждены бежать, поскольку бояться стать жертвами криминальных разборок.

МККК активно помогает Управлению омбудсмена. За последние 50 лет комитет помог освободить 1806 человек, которые находились в плену у военизированных группировок.

FARC меняют название

Между тем колумбийская партия FARC, которая ранее была частью повстанческого движения, 24 января проголосовала за смену названия. Левые политики в Колумбии хотят отмежеваться от периода вооруженного конфликта с правительством, а также от диссидентских фракций, которые принимают участие в криминальной деятельности. Партия выбрала название Comunes («Общины»).

«Практика показала нам, что очень сложно сохранять название FARC, — не потому что мы жалеем о выборе такого названия, но потому что с этим именем м участвовали в конфликте, в войне», — заявил председатель партии Родриго Лондоньо.

В 2022 году в Колумбии будет идти избирательная кампания перед выборами президента. Представители Comunes надеются, что новое название поможет им улучшить имидж в преддверии выборов. Кроме того, 2 февраля лидер партии объявил о конкурсе на разработку нового логотипа в Twitter.

Изначально FARC была сформирована в 1964 году как леворадикальная повстанческая группировка. Во время конфликта в Колумбии партизаны FARC были угрозой для правительства.

В 1980-х левые партизаны и правые военизированные организации начали зарабатывать на наркотрафике и быстро потеряли поддержку населения. Вскоре военизированные группировки, наркокартели и криминальные банды распространились в различных районах страны. Отсутствие контроля правительства привело к настоящему хаосу в этих районах.

Вооруженный конфликт продолжался с переменной интенсивностью. В 2008 году несколько миллионов колумбийцев протестовали против крупнейшей повстанческой группы FARC. В 2012 году правительство и FARC начали мирный диалог, но лишь в 2016 году между ними было подписано мирное соглашение. В 2017 году FARC объявили о создании политической партии. C 2018 года представители бывших повстанцев занимают десять мест в Сенате.

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