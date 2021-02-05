Боевики FARC освободили заложника в Колумбии

Богота, 4 февраля. Боевики из диссидентских фракций «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) освободили колумбийского военнослужащего, который находился в заложниках в течение месяца. Об этом сообщило издание El Nacional.

На фоне эскалации насилия в Колумбии диссиденты FARC при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) освободили военнослужащего национальной армии Эвера Андрея Кастро. Военный оказался в заложниках у леворадикальной группировки 4 января. Он был захвачен в северо-восточном регионе Кататумбо, недалеко от границы с Венесуэлой.

????ATENCIÓN | Hoy recibimos a un soldado de @COL_EJERCITO que se encontraba en poder de una estructura de las FARC-EP que no se acogió al Acuerdo de Paz.



La liberación se realizó en zona rural del departamento de Norte de Santander.



Comunicado ????https://t.co/BoZPFezTwx pic.twitter.com/Mg6EH4pfgt — CICR Colombia (@CICR_co) February 3, 2021

«Это первый случай освобождения заложника в 2021 году. Мы рады, что этот человек вернул свою свободу и что его родные вновь могут быть спокойны. В этом и состоит цель нашей гуманитарной работы — помогать тем, кто больше всего в этом нуждается», — заявил глава подразделения МККК в городе Букараманга на северо-востоке Колумбии.

El soldado fue valorado por una enfermera del CICR, quien verificó que se encontraba en condiciones adecuadas de salud para el traslado.



Posteriormente fue llevado hasta la Base Militar de Tibú para ser entregado a @COL_EJERCITO. pic.twitter.com/OSaOJqyleY — CICR Colombia (@CICR_co) February 3, 2021

Колумбийский пленник

По официальной версии, Кастро был захвачен боевиками, когда закончил дежурство на границе и покинул военную базу у города Тибу в департаменте Северный Сантандер. Его начали разыскивать 9 января, когда диссиденты из состава FARC, не принявшие мирное соглашение с правительством в 2016 году, заявили о похищении.

Военнослужащего держали в плену в сельской части Кататумбо. Пока нет деталей о том, каковы были условия его содержания. После освобождения представители МККК отвезли его на военную базу Тибу, чтобы оценить состояние здоровья.

2/2 El uniformado está siendo valorado para establecer sus condiciones de salud. @DefensoriaCol trabaja por el regreso a la libertad de los secuestrados.#NosUnenTusDerechos pic.twitter.com/15bRN9rc4K — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) February 3, 2021

За два дня до освобождения Кастро ВС Колумбии сообщили о похищении еще двух военных — Джони Андреса Кастильо Оспино и Хесуса Муньоса Сеговиа. Их похитили в провинции Гуамалито департамента Северный Сантандер.

Неделей ранее другая криминальная группировка похитила двух мирных граждан в муниципалитете Паэс департамента Каука.

Борьба на северо-востоке

На данный момент властям неизвестно, кто именно совершил похищение двух солдат и двух мирных граждан, так как в районе Кататумбо, кроме диссидентов из FARC, также орудуют такие группировки, как «Национальная армия освобождения» (ELN), «Гайтанистские силы самообороны Колумбии» (AGC), «Народная армия освобождения» (EPL) и наркокартель Лос Растрохос («Небритые»).

Многочисленные группировки сконцентрированы на северо-востоке Колумбии, через который проходят важнейшие маршруты наркотрафика. Многочисленные вооруженные группировки ведут борьбу за контроль над этой территорией, нападая не только на военнослужащих, но и на мирных граждан.

Мирные жители вынуждены скрываться в ходе столкновений между группировками, поскольку часто становятся жертвами перекрестного огня. 12 января Управление омбудсмена Колумбии сообщило, что в Тибу местные жители были вынуждены бежать, поскольку бояться стать жертвами криминальных разборок.

Hilo| 1/3 El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, informó que desde el sábado 9 de enero se inició misión humanitaria a las veredas La Silla, Totumito-Carboneras y El Empalme en Tibú, Norte de Santander, por desplazamientos de la comunidad.



Continúe leyendo este hilo ????????. pic.twitter.com/wd41HkXkUb — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 12, 2021

МККК активно помогает Управлению омбудсмена. За последние 50 лет комитет помог освободить 1806 человек, которые находились в плену у военизированных группировок.

FARC меняют название

Между тем колумбийская партия FARC, которая ранее была частью повстанческого движения, 24 января проголосовала за смену названия. Левые политики в Колумбии хотят отмежеваться от периода вооруженного конфликта с правительством, а также от диссидентских фракций, которые принимают участие в криминальной деятельности. Партия выбрала название Comunes («Общины»).

Nuestro nuevo nombre es #COMUNES. ✊????????????????



Es una apuesta real y transformadora por la paz de Colombia hecha por la gente del común. pic.twitter.com/j4nSVyHaf8 — COMUNES ???? (@ComunesCoL) January 24, 2021

«Практика показала нам, что очень сложно сохранять название FARC, — не потому что мы жалеем о выборе такого названия, но потому что с этим именем м участвовали в конфликте, в войне», — заявил председатель партии Родриго Лондоньо.

В 2022 году в Колумбии будет идти избирательная кампания перед выборами президента. Представители Comunes надеются, что новое название поможет им улучшить имидж в преддверии выборов. Кроме того, 2 февраля лидер партии объявил о конкурсе на разработку нового логотипа в Twitter.

Изначально FARC была сформирована в 1964 году как леворадикальная повстанческая группировка. Во время конфликта в Колумбии партизаны FARC были угрозой для правительства.

В 1980-х левые партизаны и правые военизированные организации начали зарабатывать на наркотрафике и быстро потеряли поддержку населения. Вскоре военизированные группировки, наркокартели и криминальные банды распространились в различных районах страны. Отсутствие контроля правительства привело к настоящему хаосу в этих районах.

Вооруженный конфликт продолжался с переменной интенсивностью. В 2008 году несколько миллионов колумбийцев протестовали против крупнейшей повстанческой группы FARC. В 2012 году правительство и FARC начали мирный диалог, но лишь в 2016 году между ними было подписано мирное соглашение. В 2017 году FARC объявили о создании политической партии. C 2018 года представители бывших повстанцев занимают десять мест в Сенате.