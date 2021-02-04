Что думают ливийцы о политических переговорах под эгидой ООН

Социолог Максим Шугалей, вернувшийся на Родину в декабре 2020 года после полутора лет незаконного удержания боевиками в Ливии, рассказал об отношении граждан североафриканского государства к Форуму политического диалога (ЛФПД).

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) провел исследование общественного мнения ливийцев в период с 20 января по 2 февраля текущего года. Ученые опросили 5300 жителей страны разного пола, возраста и региона. Полученные данные определили основные проблемы переговоров, начиная с решения ООН относительно выбора площадки, заканчивая недоверием к решениям, принимаемым на полях.

Выбор площадки для переговоров по Ливии

Форум политического диалога по урегулированию ливийского кризиса стартовал при поддержке Организации Объединенных Наций в Тунисе 9 ноября 2020 года. В нем участвуют 75 общественно-политических деятелей, делегированных от всех районов. В международной организации отмечали, что переговоры призваны вернуть мир в североафриканскую страну, положить конец разногласиям и расколу ради благополучия всех ее граждан. Главной задачей является подготовка к единым выборам.

В ноябре и декабре 2020 года, а также в январе текущего года проводились онлайн-консультации. В феврале начались переговоры в Женеве (Швейцария), на которых делегаты должны выбрать членов переходного правительства страны, а также председателя и двух заместителей Президентского совета. Новый временный орган исполнительной власти просуществует до вселивийских выборов, назначенных на 24 декабря 2021 года.

Согласно результатам опроса ФЗНЦ, граждане Ливии недовольны тем, что Форум политического диалога проходит за пределами страны. Большинство респондентов (74,2%) считают правильной площадкой для обсуждения такие города, как Триполи, Сирт или Бенгази, а не Тунис и Женеву.

Ошибки Миссии ООН и Стефани Уильямс

Заседания форума проходят при председательстве исполняющей обязанности главы Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Стефани Уильямс. Она же проводила отбор делегатов от трех разных регионов североафриканского государства. Исследованию ФЗНЦ показало, что более половины респондентов (55,2%) осведомлены о роли американки в переговорном процессе, но недоверие к результатам ее работы выразили 40,8% опрошенных.

По словам Шугалея, многие ливийцы после 2011 года не доверяют иностранным и международным институтам, в том числе ООН (39,3%). В разных регионах приблизительно одинаковое отношение к данной организации.

Ученый обратил внимание, что при этом многие ливийцы (49%) практически ничего не знают о делегатах, представляющих их интересы на Форуме. Однако граждане проявляют недоверие к переговорам, поскольку при помощи Уильямс в них принимают участие члены террористической организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ).

Она отобрала делегатов так, что радикальные исламисты составили большинство в сравнении с остальными представителями ливийских регионов. Кроме того, многие респонденты указали на непрозрачность процедуры выдвижения кандидатов в новый Президентский совет.

Недоверие ливийцев к решениям Форума политического диалога

Опубликованное исследование показало, что больше половины ливийцев (52,6%) не доверяют решениям, принимаемым в рамках Форума. Они назвали переговоры непрозрачными и закрытыми. Граждане не участвуют в решении судьбы собственной страны.

Ливийцы опасаются, что диалог завершится отказом политиков Востока и Запада передать свои полномочии новому правительству. Это в конечном счете приведет к срыву режима постоянного прекращения огня, установленного 23 октября прошлого года.

Решение за иностранцами

Исследование Максима Шугалея в очередной раз продемонстрировало, что в Ливии к Форуму относятся с определенной долей скепсиса. Еще на стадии определения участников переговоров Миссия ООН столкнулась с критикой в свой адрес: шейхов и старейшин племен встревожила симпатия международной организации к террористическому движению «Братья-мусульмане». В то же время в ходе заседаний в Тунисе разгорелся скандал о коррупции на полях. Делегатов обвиняли в продаже голосов.

Тем не менее специалистам ООН удалось разрешить конфликты и, не сменяя состава участников, продолжить работу над примирением в североафриканской стране. В организации также проигнорировали возмущения ряда ливийских политиков по поводу того, что иностранные дипломаты, в том числе Уильямс, навязывают им решения.

За три месяца под руководством миссии была определена дата выборов, утвержден механизм формирования переходного правительства и проведения голосования за кандидатов в Президентский совет и на пост премьер-министра. И все это, судя по опросу, без ведома граждан страны.

За пределами Ливии политические переговоры считаются фантастически результативными. На международной арене исполняющая обязанности главы Миссии ООН Стефани Уильямс предстает в образе главного миротворца. В то же время для североафриканской страны форум рискует разделить судьбу Схиратских соглашений 2015 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.