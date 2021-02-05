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Полиция Рио-де-Жанейро истребляет бандитов в фавелах вопреки решению Верховного суда

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Полиция Рио-де-Жанейро истребляет бандитов в фавелах вопреки решению Верховного суда

Военная полиция Рио-де-Жанейро провела масштабную операцию «по принуждению к миру» преступных группировок, которые противостоят одна другой в трущобах города. В ходе боя были ликвидированы десять членов банды, еще 11 сдались сотрудникам полиции, передает новостное агентство Globo.

Погибли «маргиналы»

Рейды прошли в районах Кинтино, Праса Сека и Пиедаде. По данным пресс-службы полиции, в них приняли участие 300 сотрудников полиции из пяти батальонов, ни один из них не пострадал.

Районы проведения полицейской операции

«Погибло много маргиналов, которые оказали отчаянное сопротивление сотрудникам полиции. Все эти районы заняты маргиналами, которые убивают людей и влияют на жизнь в соседних поселениях», — заявил представитель военной полиции Иван Блаз.

По его словам, целью рейда было «прекращение войны» между местными преступными группировками. Полиции также удалось изъять пять автоматов, пулемет, четыре пистолета, неуточненное количество наркотических средств, а также радиопередатчики бандитов.

Город под контролем криминального «ополчения»

Долгие годы главной угрозой закону и порядку в фавелах Рио считался наркокартель Красная команда и подконтрольные ему небольшие банды. За последние два года существенное влияние в трущобах города обрела так называемая «милиция» — новые банды из числа бывших военных и полицейских. Бывшие правоохранители имеют отличную боевую подготовку и активно промышляют рэкетом, наркоторговлей, заказными убийствами, опережая полицию на несколько шагов благодаря источникам среди бывших сослуживцев.

Карта влияния преступных группировок

По данным группы исследователей из федерального университета Флуминенсе (UFF), криминальная «милиция» контролирует 57% районов Рио-де-Жанейро с населением в 2,2 миллиона человек. Красная команда, по информации специалистов, занимает лишь 12% города, а «спорными территориями» остаются 25% улиц Рио.

«По нашим данным, «милиция» ведет жестокую борьбу за территории, расширяя зоны своего влияния, где незаконно взимает дань за предоставление основных услуг: света, воды, газа, телевидения, транспорта, а также контролирует рынок недвижимости», — отмечает исследователь федерального университета Флуминенсе Даниэль Ирата.

Фемида против полиции

5 июня 2020 года судья Верховного суда Бразилии Эдсон Фачин своим решением запретил проведение полицейских операций в фавелах Рио-де-Жанейро на время пандемии COVID-19 — во избежание жертв среди местного населения. Только за первые пять месяцев прошлого года во время полицейских операций в трущобах города погиб 741 человек, что стало рекордным показателем за 22 года.

При этом судья допустил проведение рейдов «в абсолютно экстренных случаях», обязав министерство безопасности штата Рио-де-Жанейро обязано рассекречивать планы полиции и заранее уведомлять об операциях судебные органы.

Правительство Жаира Болсонару выступало с критикой этого судебного решения, считая его «подарком для преступных группировок города», а местной полиции пришлось несколько раз нарушить предписание суда. Исследователи из федерального университета Флуминенсе уверены, что именно решение Эдсона Фачина привело к повсеместному несоблюдению карантинных мер и росту преступности в фавелах.

В сентябре 2020 года вся Бразилия обсуждала вирусный ролик с вечеринки в фавеле Росинья, где появился вооруженный до зубов отряд картеля Красная команды во главе с местным боссом, беглым заключенным Джоном Уолласом да Силва по прозвищу «Джонни Браво». Несколько федеральных депутатов отправили запросы в адрес Верховного суда с требованиями «открыть глаза» и разрешить правоохранительным органам положить конец беспределу в трущобах, но судьи остались непреклонны.

Лишь спустя четыре месяца федеральный суд Рио отчасти развязали руки полиции, разрешив использовать вертолеты для воздушного патрулирования фавел, однако ограничение на рейды и патрулирование улиц по-прежнему остается в силе.

Компромиссный вариант

Несмотря на разгул преступности, некоторые криминалисты считают, что возвращение полиции в трущобы уже не исправит ситуации, поэтому правоохранительным органам следует сменить стратегию борьбы с преступностью.

«Мы возвращаемся к тому, с чего все начиналось. Традиционная стратегия: полиция изредка появляется (в фавелах), вступает в бой, убивает людей, и все повторяется вновь. Государство должно меньше стрелять, проводить меньше мега-операций и проводить больше расследований, арестовывая людей внезапно, когда они не могут сопротивляться. Необходимо заставать их врасплох, тем самым вскрывая всю сеть торговли оружием», — считает социолог Игнасио Кано.

Пока исполнительная власть спорит с судебной, полиция наблюдает в социальных сетях за вечеринками наркоторговцев, в фавелах Рио продолжают гибнуть люди. Только за первые семь месяцев 2020 года во всем штате было зарегистрировано 2153 убийства, а по итогам года полиция отчиталась о росте количества убийств сразу в десяти округах Рио-де-Жанейро.

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