Канадский блогер рассказал о необычном способе быстро вернуть обоняние после COVID-19

Ванкувер, 4 февраля. Блогер из Канады по имени Кемар Гэри Лейлор предложил необычный способ быстрого восстановления обоняния после перенесенной коронавирусной инфекции.

Вернуть ощущения запахов и вкусов должен помочь рецепт, согласно которому понадобится апельсин. Фрукт нужно зажарить на открытом огне, пока не почернеет полностью кожура. Затем апельсин следует аккуратно очистить, поместить в миску и размять, добавив несколько ложек коричневого сахара. Получившееся блюдо необходимо употребить в пищу.

По словам Лейлора, когда он попробовал этот апельсин, то сразу же ощутил улучшения. Поэтому блогер решился поделиться семейным рецептом с пользователями Сети. Его ролик стал вирусным в соцсетях, а в комментариях люди рассказывали, что благодаря этому смогли вновь почувствовать запахи.

Медики тем временем рекомендуют возвращать обоняние, не прибегая к таким экстраординарным мерам. Например, можно пройти обонятельный тренинг, занимаясь упражнениями по восприятию различных насыщенных запахов, например, гвоздики или кардамона.