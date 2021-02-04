Кировские медики недополучили почти 11 млн рублей в 2020 году

Москва, 4 февраля. Права кировских медицинских работников, которые оказывали помощь больным коронавирусной инфекцией в красной зоне, были нарушены в 2020 году.

Об этом сообщили в ходе заседания коллегии по работе прокуратуры Кировской области за прошедший год, передает kirov-portal.ru. Сотрудникам больниц, которые предоставляют помощь пациентам в красной зоне, положены стимулирующие надбавки. Однако за минувший год медицинским работникам не выплатили почти 11 миллионов рублей. Как было отмечено на заседании, все возникшие правонарушения удалось остановить.

Уточняется, что в прошлом году прокуратура пресекла 640 фактов нарушения законодательства в сфере здравоохранения, связанных с несоблюдением сроков предоставления лекарств и нехваткой медицинского оборудования в больницах.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Правительство РФ по итогам декабря выплатило медикам, работающим с COVID-пациентами, 21 млрд рублей.