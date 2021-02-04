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Кинокритик рассказал, чем может быть интересен голливудский фильм про тетрис

Кинокритик рассказал, чем может быть интересен голливудский фильм про «Тетрис»

Голливудские кинематографисты начали работу над новым фильмом про знаменитую во всем мире игру тетрис. Кинокритик Сергей Сычев в разговоре с корреспондентом ФАН рассказал, чем может быть интересна зрителю эта картина.

Фильм расскажет о том, как нидерландский дизайнер Хэнк Роджерс стал обладателем прав на головоломку, которую создал советский программист Алексей Пажитнов. Съемки уже стартовали, в данный момент они проходят в шотландском городе Глазго.

По словам эксперта, сейчас сложно судить о том, будет ли фильм интересен публике, потому что фильма еще нет. А вот его польза для зрителя будет зависеть только от создателей.

Кинокритик рассказал, чем может быть интересен голливудский фильм про «Тетрис»

«Обществу полезен любой фильм с художественными достоинствами. Об этом сейчас очень часто забывают и считают, что самое главное в фильме — это благородная тема и благородные герои, но так уж случилось, что искусство оперирует не столько темами и героями, сколько творческим вымыслом, воображением художника и его способностью это воображение воплотить теми или иными способами», — говорит эксперт ФАН.

Специалист в области кинематографа также уверен, что если в фильме про тетрис все будет сделано высокохудожественно, то его обязательно посмотрят очень многие люди. Однако, по мнению кинокритика, фильм может столкнуться с жесткой критикой в России.

«Высокохудожественный фильм будут смотреть независимо от того, выдадут ему прокатное удостоверение или осудят. Может, кто-то признает его непатриотичным. Фильм будет касаться игры, придуманной русским человеком, а снимают его за границей. На это можно пожелать в ответ только снять свой фильм, который будет не менее высокохудожественным, чтобы достойно конкурировать с голливудским произведением», — подытожил критик Сычев.

Ранее стало известно, что российский актер Никита Ефремов получил роль в голливудском байопике «Тетрис». Сам артист эту новость комментировать отказался.

Источник: Федеральное агентство новостей
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