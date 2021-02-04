Кинокритик рассказал, чем может быть интересен голливудский фильм про «Тетрис»

Голливудские кинематографисты начали работу над новым фильмом про знаменитую во всем мире игру тетрис. Кинокритик Сергей Сычев в разговоре с корреспондентом ФАН рассказал, чем может быть интересна зрителю эта картина.

Фильм расскажет о том, как нидерландский дизайнер Хэнк Роджерс стал обладателем прав на головоломку, которую создал советский программист Алексей Пажитнов. Съемки уже стартовали, в данный момент они проходят в шотландском городе Глазго.

По словам эксперта, сейчас сложно судить о том, будет ли фильм интересен публике, потому что фильма еще нет. А вот его польза для зрителя будет зависеть только от создателей.

«Обществу полезен любой фильм с художественными достоинствами. Об этом сейчас очень часто забывают и считают, что самое главное в фильме — это благородная тема и благородные герои, но так уж случилось, что искусство оперирует не столько темами и героями, сколько творческим вымыслом, воображением художника и его способностью это воображение воплотить теми или иными способами», — говорит эксперт ФАН.

Специалист в области кинематографа также уверен, что если в фильме про тетрис все будет сделано высокохудожественно, то его обязательно посмотрят очень многие люди. Однако, по мнению кинокритика, фильм может столкнуться с жесткой критикой в России.

«Высокохудожественный фильм будут смотреть независимо от того, выдадут ему прокатное удостоверение или осудят. Может, кто-то признает его непатриотичным. Фильм будет касаться игры, придуманной русским человеком, а снимают его за границей. На это можно пожелать в ответ только снять свой фильм, который будет не менее высокохудожественным, чтобы достойно конкурировать с голливудским произведением», — подытожил критик Сычев.

Ранее стало известно, что российский актер Никита Ефремов получил роль в голливудском байопике «Тетрис». Сам артист эту новость комментировать отказался.