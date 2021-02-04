«Черная вдова» с Кубани обманула пенсионеров на 21 млн рублей

Краснодар, 4 февраля. Мошенницы втирались в доверие к одиноким людям, а потом забирали у них собственность. Их жертвами становились люди с алкогольной зависимостью или одинокие пенсионеры.

Четыре женщины обвиняются в мошенничестве и отмывании денежных средств. Злоумышленницы действовали по отработанной схеме.

53-летняя местная жительница вместе с двумя дочерями втирались в доверие, а затем похищали деньги и недвижимость. Женщина, которая руководила преступными операциями, дважды выходила замуж за своих жертв. Супруги, которые были гораздо старше нее, умирали, предварительно оформив наследство на новую «родню». Также мошенницы представлялись родственниками одиноких пожилых людей. В пяти случаях на потенциальных жертв указывала сообщница, которая работает в риэлтерской сфере.

От действий злоумышленниц пострадали 12 человек, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. Общий ущерб составил более 21 млн рублей.