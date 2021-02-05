Страшнее наркоторговцев: Перу бросило армию против нелегальных мигрантов

Армия Перу переброшена к границе с Эквадором, в район реки Сарумилья. Военные пытаются остановить поток нелегальных мигрантов, которые идут через регион Тумбес.

В спецоперации, которая началась 26 января, приняли участие около 1200 военных и полицейских. Правительство Перу решило этим не ограничиваться и направило на границу как минимум 50 единиц боевой техники, в том числе броневики и самоходные зенитные установки — «Шилки». Бороться перуанская армия собралась не с преступными группировками, которые свободно ощущают себя в мировом центре производства коки. Перед военными была поставлена задача взять под контроль пути нелегальной миграции.

#TUMBES | Para reforzar las medidas de control implementadas tras la reciente reunión binacional con su par de las @FFAAECUADOR; el Jefe de @CCFFAA_PERU y el Sub Comandante General de la @policiaperu, sobrevolaron la línea de frontera para verificar las actividades de vigilancia. pic.twitter.com/3b2BvF1dC8 — COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) January 26, 2021

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает о проблемах с венесуэльскими мигрантами в Перу, объясняет, как небольшая страна в Андах стала для них привлекательной, а также рассматривает наиболее популярные маршруты нелегалов.

Пандемия и гражданские права

Правозащитники раскритиковали то, что было названо «милитаризацией границы». Эрика Гевара Росас, директор американского подразделения Amnesty International, заявила о рисках нарушения прав человека из-за этой меры.

Militarizar la frontera en #Peru representa un grave riesgo para los #DDHH de las personas migrantes & refugiadas y sienta un nefasto precedente. Exhortamos a @FSagasti a limitar el uso de militares en labores de control migratorio y evitar una tragedia ????????https://t.co/PQbmSqtWEZ — Erika Guevara-Rosas (@ErikaGuevaraR) January 28, 2021

Власти оправдывают антимиграционные меры пандемией COVID-19. Перу занимает первое место в Латинской Америке по количеству умерших от коронавируса на миллион человек, и четвертое — по общему количеству смертей. В начале января перуанская армия вместе с коллегами из Эквадора уже перекрывала 11 путей нелегального перехода на границе. Пришлось привлечь тяжелую технику, так как на отдельных участках границы контрабандисты успели проложить бетонные дороги.

#NoticiaEP | Participaron 240 efectivos de Ejército del Perú, 50 de la @PoliciaPeru y 20 de la @Marina. Esta ardua labor fue posible gracias al apoyo del Gobierno Regional, quien brindó las facilidades con la maquinaria de excavación y traslado de residuos. 3/3 pic.twitter.com/bHDS1yyWia — Ejército del Perú (@EjercitoPeru) January 8, 2021

В ходе новой операции предполагалось заблокировать около 30 путей нелегального проникновения и хотя бы немного сдержать наплыв мигрантов.

Правительство Перу на данный момент не знает, что делать с миллионом венесуэльских мигрантов, которые уже находятся в стране. Население настроено против них — мигрантов обвиняют в экономических проблемах и разгуле криминала.

Из Венесуэлы в Перу

Кризис 2008 года сильно ударил по экономике Венесуэлы. Потом последовала смерть президента Уго Чавеса в 2013 году и новые выборы, на которых с небольшим перевесом победил кандидат от чавистов Николас Мадуро. Оппозиция с этим не согласилась, начались массовые беспорядки, экономическое положение продолжало ухудшаться и в результате венесуэльцы массово потянулись за границу.

Перу не является привлекательной для мигрантов страной. В Латинской Америке она считалась слишком бедной и слишком криминальной — оттуда старались уехать, а не попасть туда любой ценой.

Поначалу Перу привлекла венесуэльский средний класс, который делал деньги на восьмикратной разнице обменных курсов. Туристическую визу в Перу достать было сравнительно просто — только в 2013 году в стране побывали 152 тысячи венесуэльцев. Однако в 2017-2018 годах такому туризму пришел конец: экономика Венесуэлы не выдержала гиперинфляции, которая составила 1 600 000% в конце 2018 года, и в Перу массово потянулись простые венесуэльские граждане. Если в 2016 году там проживали 27 тысяч эмигрантов из Венесуэлы, то в 2018 году — уже 635 тысяч.

Политическая щедрость Кучински

Президент Перу Педро Пабло Кучински дал жителям Венесуэлы возможность массово переселяться в его страну. Проамериканский политик, давно и успешно работавший с Всемирным банком, Кучински придерживался жесткой позиции в отношении Мадуро, которого считал диктатором.

Массовая эмиграция из Венесуэлы была выбрана президентом Перу для международной раскрутки в качестве одной из мер давления на Каракас.

В январе и марте 2017 года правительство Кучински приняло два указа, которые упростили процесс получения разрешения на временное проживание в стране. После этого Перу уверенно обогнала Эквадор по числу принятых мигрантов. Венесуэльская диаспора в стране стала второй по численности в Латинской Америке, пропустив вперед только Колумбию.

Простые уроженцы Венесуэлы быстро потеснили средний класс. Это можно проследить по доле приезжих, которые имеют высшее образование: в 2017 году оно было у 68% приезжих, а в 2019 году — только у 19%.

Вторая волна миграции принесла рост социального напряжения между венесуэльцами и гражданами Перу, рост ксенофобии, а также рост криминальной активности и увеличение контрабанды в страну. Активизировались и специфические венесуэльские преступные группировки, например, «Трен де Арагуа» («Поезд из Арагуа», штата на севере Венесуэлы).

Несчастные мигранты

Рынок труда в Перу очень скоро ощутил на себе влияние миграции из Венесуэлы. По данным правительства, каждый год экономически активное население страны пополняет около 360 тыс. молодых перуанцев. Они конкурируют примерно за 100 тысяч рабочих мест. Остальным приходится либо уходить в «неформальную занятость», либо в криминал, либо уезжать из страны — или становиться безработными.

При этом только в 2018 году 400 тысяч венесуэльских мигрантов заняли нишу низкооплачиваемого труда, в первую очередь в неформальной сфере. Один из каналов мобильности для граждан Перу оказался перекрыт.

Венесуэльцы жалуются на низкую заработную плату, которая у них ниже даже при официальном трудоустройстве в медицинском секторе — 1000-1100 солей (до 300 долларов) вместо 2200 солей (600 долларов) у граждан страны. Женщин-мигранток (которые в 2019 году составили 55% от общего числа мигрантов) возмущают домогательства со стороны работодателей. Плохие условия труда, постоянные задержки заработной платы и легкость увольнения дополняют картину.

Опасные чужаки

Однако перуанцы видят ситуацию иначе. Даже самые «потогонные» и низкооплачиваемые рабочие места в Перу заполняют мигранты-«венесоланос», которые соглашаются работать в жутких условиях, чем провоцируют дальнейшее снижение зарплат — работодатель всегда готов платить меньше.

Перу начало оправляться от последствий экономического кризиса только в 2017 году. Мигранты из Венесуэлы оказались успешными конкурентами, а потом стали козлами отпущения. Стране хватило двух лет, чтобы от сочувствия к венесуэльцам перейти к их активному неприятию.

Пришедший на смену Кучински Мартин Вискарра выбрал более популистскую политику: меньше говорил о «развитии демократии в регионе» и «солидарности с венесуэльской оппозицией», отказался продолжать конфронтацию с Каракасом и больше прислушивался к общественному мнению. А общество было крайне озабочено ростом преступности в стране и проблемой, которой стали мигранты. Поэтому новый президент сделал ставку на защиту правопорядка и борьбу с нелегалами.

При Вискарре в 2019 году получить статус беженца стало гораздо сложнее.

Лишь 1225 человек смогли его получить — а подано было более 482 тысяч запросов. Уровень ксенофобии рос, старались местные СМИ, которые рассказывали о любом преступлении, в котором были замешаны мигранты. Отношение в Перу не совпадает с официальной статистикой, которая свидетельствует, что за мигрантами (4% населения страны) числится всего 2% от общего числа совершенных преступлений (730 тысяч в 2019 году).

Menos de 2% de los delitos son conmetidos por ciudadanos extranjeros.



¿Y si el ministro Morán en vez de vender humor se encarga de que las comisarías funcionen? ¿Y si retoma con fuerza el programa de recompensas y los megaoperativos? ¿Y si fortalece Barrio Seguro? pic.twitter.com/fuKruDrkJZ — Alberto de Belaunde ???????? (@AlbertoBelaunde) January 22, 2020

Правительство не ограничилось ужесточением выдачи виз. 11 января 2020 года бывший глава перуанского МВД Карлос Моран представил стране специальную полицейскую бригаду, которая должны была бороться с «преступной миграцией». Подразделение создали через неделю после спецоперации в отеле «Рохо». Из 124 задержанных, которые, по словам министра, сделали отель «базой для будущих грабежей», 114 были венесуэльцами.

«Мадуро наводнил нас венесуэльскими преступниками», — заявил перуанский министр.

Los extranjeros que cometan delitos y vulneren la ley peruana tienen solo dos caminos: irse del país o la cárcel, advirtió el ministro del Interior, #CarlosMorán, al destacar la creación de la Brigada Especial contra la Migración Delictiva. ⤵ pic.twitter.com/L3xIaJCSQM — Ministerio del Interior ???????? (@MininterPeru) January 22, 2020

За «антимиграционной» бригадой не числится каких-то особых подвигов, так как борьбой с нелегалами и контрабандистами во время эпидемии COVID-19 занимается в основном армия.

Организованная преступность мгновенно отреагировала на перекрытие границ Перу в марте 2020 года — контрабандисты стали искать новые способы обойти закон. Установления, принятые при Вискарре, привели к разрастанию нелегальной части миграции — от венесуэльцев, которые пытаются въехать законным путем, стали требовать множество официальным документов. Мигрантам проще побольше заплатить «койотам» (так называют людей, которые занимаются перевозкой и проводом через границу), чтобы их доставили подальше от границы.

Прозрачная граница

Границу Перу сложно держать на замке из-за специфического рельефа. Несмотря на все усилия, армия так и не смогла пресечь контрабанду сигарет, алкоголя, пестицидов и других товаров. Потери экономики от нелегальной торговли, по данным Национального промышленного общества Перу, составили 5 млрд долларов с 2011 по 2019 год.

Полицейские источники El Comercio выделяют три основных маршрута проникновения в Перу, хотя почти наверняка их гораздо больше. Во-первых, через северную провинцию Тумбес и далее в сторону города Пиура, который часто служит перевалочным пунктом для вынужденных переселенцев. Во-вторых, по шоссе через Аламар, Ланконес, Сульяну и дальше до Пиуры. И третий путь, через эквадорский город Макара, далее через перуанский Суйо и Лас Ломас — опять же до Пиуры.

Перуанская армия смогла перекрыть часть путей. Другие продолжают действовать, но их возможности сократились, поскольку Эквадор со своей стороны также закрыл границу — военная операция против «венесоланос» велась одновременно армиями двух стран.

Операция не встретила серьезного сопротивления со стороны приграничных преступных группировок. Основные действия перуанцев были направлены на разрушение путей проникновения нелегалов.

Демонстративные силовые меры вполне могут оказаться игрой в преддверии президентских выборов в Перу, которые должны состояться в апреле 2021 года. Действующей власти необходимо показать решительность на фоне эпидемии и экономического кризиса в стране. Для этого было избрано продолжение политического курса экс-президента Вискарры, который давно сопровождается милитаризацией перуанской границы.

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