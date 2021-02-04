Американские ученые обнаружили «вкусный» способ защитить кожу от солнца

Вашингтон, 4 февраля. Регулярно употребляя виноград, можно защитить кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением, заявили американские ученые из Университета Алабамы.

Они провели исследование, в рамках которого добровольцы на протяжении 14 дней ели порошок лиофилизированного винограда. Как оказалось, естественная защита кожи участников увеличилась на 74,8%.

«Наше исследование показывает, что пероральное употребление винограда оказывает положительное воздействие на здоровых взрослых людей», — подчеркнули ученые.

А предварительные испытания даже говорят о том, что виноград может помочь предотвратить рак кожи. При сильных ожогах можно использовать экстракт из виноградных косточек, который содержит в себе большое количество проантоцианидов — мощных антиоксидантов, пишет «Ридус».

Однако употреблять овощи и фрукты следует с осторожностью. Различные нитриты, нитраты и пестициды, которыми их обрабатывают, могут вызывать у женщин онкологические заболевания плода.