Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» назвал санкции против «Северного потока — 2» костью, застрявшей между Вашингтоном и Евросоюзом.

«Пока вопрос частичного снятия санкций с «Северного потока — 2» находится в стадии обсуждения. Но то, что США готовы обсуждать снятие санкций, — это уже позитивно и говорит о том, что предвыборные обещания нового президента США Джо Байдена понемногу выполняются. Понятно, что выдвигаемые условия очень абстрактные: гарантии поставок в случае отключения газопровода, в случае перезагрузки украинского транзита, и так далее. Полагаю, что следует расценивать эти смягчения как политический шаг США с целью улучшения взаимоотношения с ЕС. «Северный поток — 2» — это кость, которая застряла между США и Евросоюзом», — прокомментировал Пикин.

По мнению эксперта, Вашингтон после президентских выборов сейчас озабочен сотрудничеством с Евросоюзом и потому вынужден выдвигать некие требования, в том числе и по «Северному потоку — 2», среди которых — украинский транзит газа.

«Я думаю, что Украина для США не так важна. Чем слабее Украина, тем сильнее у Вашингтона будет возможности влиять на ее экономику. Поэтому все разговоры о том, как сохранить транзит через Украину, скорее формальные. Договор подписан, на ближайшие четыре года объемы транзита зафиксированы и не поменяются. Так что по сути разговор об Украине с Германией — просто предлог и попытка сохранить лицо на переговорах. Германия же в лице Евросоюза делает вид, что эти условия приняла», — заявил Пикин.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что газопровод «Северный поток — 2» сможет функционировать, поскольку Российская Федерация будет продавать газ на основе коммерческих контрактов.