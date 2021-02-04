Тайна смерти отца осталась загадкой для Игоря Кваши до последних дней жизни

Москва, 4 февраля. Актер и ведущий программы «Жди меня» Игорь Кваша ушел из жизни, так и не узнав, как погиб его отец. Мать артиста скрыла от него эту тайну.

Игорь Кваша родился 4 февраля 1933 года. Когда началась Великая Отечественная война, отец будущего артиста Владимир ушел добровольцем на фронт. В 1942 году мужчина пропал без вести.

«Мы всю войну и много лет после надеялись, что он вернется. Я помню, как ждал отца, как сильно надеялся на его возвращение», — рассказывал Кваша.

Согласно документам, Владимир погиб в 1943 году под Сталинградом. Никакой могилы у отца будущего артиста не осталось. Имя пропавшего мужчины выбито на табличке, которая висит на здании химико-технологического института, поэтому Кваша иногда приходил туда.

Оказывается, мать актера узнала, как погиб ее муж, после окончания войны. Через много лет она раскрыла эту тайну жене ведущего, но взяла с нее обещание ничего не говорить Кваше.

«Их согнали в яму и расстреляли всех. Мама Игоря взяла с меня слово, что я никогда ему об этом не расскажу. Ну как я могла предать? И Игорь так и не узнал, я не сказала», — поделилась супруга покойного артиста в фильме Первого канала «Дар сердечный. К 85-летию Игоря Кваши».

Игорь Кваша скончался в августе 2012 года, ему было 79 лет. При жизни актер страдал от хронической обструктивной болезни легких.

Кваша вместе с Олегом Ефремовым основал театр «Современник». Худруком театра долгие годы была Галина Волчек, которой тоже уже нет в живых. Актер Станислав Садальский говорил, что вместе с ее уходом прежний «Современник» будто бы умер.