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Тайна смерти отца осталась загадкой для Игоря Кваши до последних дней жизни

Тайна смерти отца осталась загадкой для Игоря Кваши до последних дней жизни

Москва, 4 февраля. Актер и ведущий программы «Жди меня» Игорь Кваша ушел из жизни, так и не узнав, как погиб его отец. Мать артиста скрыла от него эту тайну.

Игорь Кваша родился 4 февраля 1933 года. Когда началась Великая Отечественная война, отец будущего артиста Владимир ушел добровольцем на фронт. В 1942 году мужчина пропал без вести.

«Мы всю войну и много лет после надеялись, что он вернется. Я помню, как ждал отца, как сильно надеялся на его возвращение», — рассказывал Кваша.

Согласно документам, Владимир погиб в 1943 году под Сталинградом. Никакой могилы у отца будущего артиста не осталось. Имя пропавшего мужчины выбито на табличке, которая висит на здании химико-технологического института, поэтому Кваша иногда приходил туда.

Тайна смерти отца осталась загадкой для Игоря Кваши до последних дней жизни

Оказывается, мать актера узнала, как погиб ее муж, после окончания войны. Через много лет она раскрыла эту тайну жене ведущего, но взяла с нее обещание ничего не говорить Кваше.

«Их согнали в яму и расстреляли всех. Мама Игоря взяла с меня слово, что я никогда ему об этом не расскажу. Ну как я могла предать? И Игорь так и не узнал, я не сказала», — поделилась супруга покойного артиста в фильме Первого канала «Дар сердечный. К 85-летию Игоря Кваши».

Игорь Кваша скончался в августе 2012 года, ему было 79 лет. При жизни актер страдал от хронической обструктивной болезни легких.

Кваша вместе с Олегом Ефремовым основал театр «Современник». Худруком театра долгие годы была Галина Волчек, которой тоже уже нет в живых. Актер Станислав Садальский говорил, что вместе с ее уходом прежний «Современник» будто бы умер.

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