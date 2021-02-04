Автоэксперт перечислил правила безопасной езды в темное время суток

Москва, 4 февраля. Руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко утверждает: скоростная ночная езда крайне опасна. Эксперт назвал ряд правил, которые уберегут водителей от аварий.

При езде в темное время суток, нельзя забывать о переключении дальнего света фар на ближний. В противном случае, можно ослепить автомобили на встречной полосе дороги и спровоцировать аварийную ситуацию. Эксперт также рекомендует не включать противотуманные фары ночью. Внешние источники света на автомобиле всегда должны быть очищены от грязи.

«Если мы приближаемся к населенным пунктам, надо понимать, что дорогу могут переходить пешеходы. Большинство из них – в темной одежде без светоотражающих элементов. И если автомобиль двигается с высокой скоростью, есть вероятность наезда», – предостерег Мартыненко водителей в беседе с «Радио 1».

Автоэксперт настоятельно рекомендует не садиться за руль в сонном или усталом состоянии. Чаще всего, именно невнимательность водителя приводит к смертельным ДТП. С наступлением февраля вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей. Теперь автомобилистам необходимо получить разрешение от ГИБДД.