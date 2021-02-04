Мария Захарова поставила на место США после «феерического» комментария по Украине

Москва, 4 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила заявление посольства США о блокировке работы трех украинских телеканалов.

Дипломат назвала комментарий Америки «феерическим». Захарова выступила на брифинге перед журналистами.

«Конечно США отметились как никогда ярко​​​. Заявление посольства США на Украине по этому сюжету — это нечто феерическое», — считает официальный представитель МИД.

Она напомнила о сообщении дипведомства, где говорится о якобы злонамеренном влиянии России при помощи попавших под санкции телеканалов. Лишенные возможности функционировать каналы являются украинскими, а не российскими, подчеркнула Мария Захарова.

Ранее официальный представитель МИД отреагировала на решение президента Украины заблокировать оппозиционные каналы «112.Украина», NewsOne и ZIK. Действия Киева являются политической цензурой и противоречат возложенным на Незалежную международным обязательствам, отметила дипломат.