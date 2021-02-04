Американская авиакомпания начинает доставлять алкоголь на дом

Многие американские авиакомпании из-за пандемии терпят многомиллиардные убытки. Чтобы покрыть расходы, некоторые авиаперевозчики придумали услугу по доставке «небесного» алкоголя в дома американцев.

Американские авиакомпании по-прежнему выполняют лишь малую часть того количества рейсов, которое они предлагали до пандемии. Однако у многих из них остался алкоголь, который из-за коронавируса запрещено предоставлять пассажирам. Компания American Airlines нашла выход из положения – вина с доставкой на дом.

Как сообщает американский телеканал CNN, компания American Airlines запустила новую программа под названием Flagship Cellars, которая даст клиентам возможность покупать элитный алкоголь или приобрести ежемесячную подписку на доставку вина (ее стоимость составляет 99 долл. в месяц).

Предлагаемые American Airlines вина варьируются по цене от 13 до 40 долл. за одну бутылку, а самым дорогим предложением является упаковка шампанского за 300 долл. Кроме того, приобретение ежемесячной подписки дает клиентам доступ к сниженным ценам, ежемесячной доставке трех бутылок вина. Кроме того, клиенты смогут накапливать две мили AAdvantage за каждый потраченный доллар. Сообщается, что этот алкоголь должен был предназначен для клиентов с «флагманскими» билетами American Airlines.

Стоит заметить, из-за пандемии American Airlines приняла решение приостановить продажу алкоголя в полете, чтобы минимизировать количество времени, которое бортпроводникам приходится общаться с клиентами. В своем последнем отчете авиакомпания сообщила о чистом убытке в размере 3,6 млрд долл. Ожидается, что продажа «небесного» алкоголя хоть как-то сможет покрыть расходы компании.

Как сообщил представитель авиакомпании, American Airlines выражает надежду на то, что ее новая винная программа на дому принесет от 40 до 50 тыс. долл. в течение первых трех месяцев.

«Хотя доход важен, Flagship Cellars — это, скорее, способ взаимодействия с клиентами, даже если они не путешествуют. Это также дает им представление о том, каким алкоголем они могли бы наслаждаться, воспользовавшись программами Flagship First или Flagship Business», — сообщил представитель American Airlines.

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