Грузинский боец UFC разбил голову в проруби

Москва, 4 февраля. Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили разбил голову при нырянии в прорубь. Спортсмену наложили несколько швов.

Двалишвили тренировался в парке и вдруг увидел прорубь в пруду. Боец решил прыгнуть в воду и записать свое купание на видео. Однако во время прыжка спортсмен ударился головой об лед. На самом деле Двалишвили только показалось, что в водоеме была прорубь, он спутал ее с ветками.

Голова бойца пробила лед. Он почувствовал, как лопнула его кожа. По словам спортсмена, ему было очень больно при наложении швов. Двалишвили уже чувствует себя хорошо.

Мераб Двалишвили принял участие в 13 поединках, в которых одержал девять побед. Спортсмен с 2017 года выступает в легчайшем весе UFC.