Доктор Болибок указал на главную опасную особенность коронавируса

Москва, 4 февраля. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал уникальную особенность коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, коронавирус обостряет все хронические патологии и приводит к серьезным нарушениям в работе организма. Главная особенность этой инфекции заключается в том, что она поражает очень большое количество клеток.

Кроме того, COVID-19 проявляет скрытые проблемы со здоровьем, которые были еще до заражения. Бессимптомно вирус переносят только абсолютно здоровые люди, добавил врач.

Очень часто коронавирус приводит и к тромбозам, что грозит ампутацией конечностей. Еще одной серьезной опасностью Болибок назвал инсульт.

Ранее Владимир Болибок объяснил, почему не стоит пренебрегать диспансеризацией после COVID-19. Именно диспансеризация поможет не запустить осложнения.