Смирнитский не поддержал аргументы Смехова об уходе Серебренникова из «Гоголь-центра»

Москва, 4 февраля. Актер театра и кино, народный артист России Валентин Смирнитский выразил уверенность, что Кирилл Серебренников найдет работу и после ухода из «Гоголь-центра». Так он прокомментировал ФАН новость о том, что власти Москвы решили не продлевать контракт со скандально известным режиссером.

«Я думаю, что он без работы не останется, — сообщил собеседник ФАН. — У нас театральных режиссеров такого уровня не так много, понимаете».

Ранее новость об уходе Серебренникова из «Гоголь-центра» вызвала бурную полемику в социальных сетях. Так, коллега Смирнитского по фильму «Д'Артаньян и три мушкетера» Вениамин Смехов высказался в поддержку экс-руководителя «Гоголь-центра». По его мнению, чиновники, не продлевающие контракт с оппозиционным режиссером, ставят под удар всю российскую культуру.

«Чиновники, подписавшие беспардонную бумагу — не продлившие срока труда создателю Гоголь-Центра Кириллу Серебренникову — встали в очередь на проклятие в истории губителей отечественной Культуры», — написал на своей странице в Facebook Смехов.

Пользователи социальной сети разделись на два лагеря, комментируя заявление Смехова. Одни целиком с ним согласны.

«Яростные, честные и вовсе не комплиментарные слова, адресованные одному из лучших режиссеров нынешней России — лишь малая толика в характеристике Кирилла Семеновича, — комментирует сообщение актера Елена Евтушенко. — Творца, который из серого и провинциального театрика за короткий срок сделал событие, праздник, ярчайшее и небанальнейшее явление среди московских театров».

Другие комментаторы смело возражают Смехову.

«То есть без помощи государства этот талант и гений сразу завянет, — пишет Яна Янина. — Что за плач Ярославны? Человек не умер, не сидит в тюрьме. Отодвинули его с теплого прикормленного места, и все. Если он так велик и хорош — найдет спонсоров и будет дальше ставить свои спектакли. Радуйтесь! Он свободен в своем творчестве теперь абсолютно. Хотя [судя] по количеству голых на сцене, он и раньше не очень зажат был».

Ранее стало известно, что Департамент культуры города Москвы отказался продлевать истекающий в конце февраля контракт с режиссером театра «Гоголь-центр» Кириллом Серебренниковым. Контракт заканчивается в конце этого месяца. Департамент культуры столицы пока не дал официального подтверждения этой информации.