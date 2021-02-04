Ученые из США назвали опасными необдуманные контакты с пришельцами

Вашингтон, 4 февраля. Внеземные инопланетные цивилизации могут посылать землянам сообщения, которые несут угрозу человечеству, считают ученые Гавайского университета (США).

Расшифровкой сообщений от пришельцев, скорее всего, займется компьютер. Однако послание инопланетян может содержать опасный вирус, который невозможно будет обезвредить.

Американские специалисты также полагают, что внеземные цивилизации могут вместе с месседжем отправить на Землю искусственный интеллект, который обучит людей сложным технологиям. Это обернется неприятными последствиями для человечества. Компьютерный разум, по мнению ученых, будет манипулировать людьми, даже если расшифровка сообщения с ним будет проходить с помощью изолированной техники на Луне. В США призывают пресекать любые возможности контактов с пришельцами.

Американский физик Джеймс Бенфорд ранее вычислил место, откуда инопланетяне могут наблюдать за людьми. «Высшие галактические сообщества» отправляют по всему космосу автономные межзвездные зонды для слежки за другими планетами.