Оксфордский университет планирует начать «скрещивание» вакцин от COVID-19

Оксфордский университет объявил в четверг, что запустит медицинское испытание чередующихся доз вакцин от COVID-19, созданных разными производителями. Это первое исследование такого рода.

Испытание покажет, могут ли различные вакцины, созданные фармацевтическими компаниями AstraZeneca и Pfizer/BioNTech, использоваться взаимозаменяемо, чтобы обеспечить большую гибкость в графике доставки препаратов. Заместитель главного врача британского правительства Джонатан Ван-Там заявил, что исследование даст «более глубокое понимание» использования прививок против коронавируса.

«Учитывая неизбежные проблемы иммунизации большого числа населения от COVID-19 и потенциальные глобальные ограничения поставок, есть определенные преимущества в том, чтобы иметь данные, которые могли бы поддержать более гибкую программу вакцинации, — сказал Ван-Там. — Также возможно, что при комбинировании препаратов иммунный ответ может быть усилен, давая еще более высокие уровни антител, которые сохраняются дольше», — добавил он.

В ходе 13-месячного исследования будут сравниваться различные комбинации основных и бустерных доз вакцин AstraZeneca и Pfizer с интервалом в 4 и 12 недель.

Профессор Мэтью Снейп из Оксфордского университета назвал эти испытания «чрезвычайно захватывающими», добавив, что они предоставят «информацию, жизненно важную для развертывания прививочной кампании в Великобритании и во всем мире». Если исследование покажет положительные результаты, британский независимый регулятор лекарственных средств официально оценит безопасность и эффективность любого нового режима вакцинации, прежде чем он будет применен на пациентах.

Разногласия между Великобританией и Европейским союзом по поводу поставок вакцин обострились в последние недели, когда Брюссель решил ограничить их экспорт в Северную Ирландию. В последующие дни государства-члены ЕС и Европейская комиссия продолжали критиковать англо-шведского производителя лекарств AstraZeneca за медленную доставку прививочных препаратов, а их эффективность была поставлена под сомнение.

Недавно британское правительство приступило к отдельному исследованию, в котором говорилось, что вакцина AstraZeneca, разработанная в партнерстве с Оксфордским университетом, значительно снижает передачу вируса и обладает высокой степенью надежности после однократно введенной дозы.