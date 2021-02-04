За и против: ношение масок в период пандемии обсудили на передаче «Время покажет»

Москва, 4 февраля. Участники передачи «Время покажет» обсудили не только эффективность ношения масок, но и причину, по которой в США любят носить средства индивидуальной защиты в несколько слоев.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев считает, что сейчас все специалисты сошлись во мнении, что носить маски не обязательно. Однако говорить об отказе от индивидуальных средств защиты можно только в том случае, когда у 60% населения выработаются антитела. А это произойдет только в результате прививок или перенесенного COVID-19. На фоне того, что россияне почти постоянно ходят в масках, люди привязались к ним, считает президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин.

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что носить 2-3 маски по примеру американцев – это неправильно. Во всяком случае лучше покупать респираторы, чтобы избежать возможного нового витка пандемии. В этом собеседника поддержал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. По мнению эксперта, ношение двойных масок является политическим маневром.

«Байден носил двойные маски всегда», – подчеркнул спикер.

Ведущий передачи «Время покажет» Руслан Осташко посетовал на то, что американцы делят людей «на своих и не своих» посредством ношения масок.