Вернувшаяся в Россию Максакова устроила скандал в эфире «Пусть говорят»

Москва, 4 февраля. Бывшая солистка Мариинского театра, оперная дива Мария Максакова, которая недавно вернулась в Россию из Украины, устроила скандал в эфире шоу Первого канала «Пусть говорят».

В студии программы присутствовали различные эксперты. Максакова в эфире ток-шоу начала нелестно отзываться о своей матери и других членах семьи. Оперная дива сравнила себя с богатой женщиной, которая впала в кому, а ее родные в это время все поделили. Теперь же она «вышла из комы», но родственники не хотят с ней общаться. Присутствовавшего в студии журналиста Сергея Мардана возмутили слова Максаковой о матери.

«Смотрю и ужасаюсь — это три поколения несчастных людей! Несчастная мать, дочь, дети... Сегодня любят, через минуту ненавидят. Никакой психолог не поможет — это безумная, адская трагедия. Детей жалко — через 20 лет вам же все вернется, они придут на Первый канал и скажут: «Мама, будь ты проклята!» — заявил публицист.

Главная обида Максаковой заключается в том, что ее мать общается с отцом ее дочери, а с ней рвет все отношения. При этом солистка обвинила бывшего возлюбленного в том, что он не дает ей видеться с дочерью.

«Я возмущена — кто он ей вообще? Возмущена, что она спелась с ним против меня, и этого ей я не могу простить!» — пожаловалась певица на предательство матери.

Один из экспертов в студии, полковник и директор Университета имени Витте Галина Запорожцева, оценила поведение Максаковой. Комментарий специалиста разозлил оперную диву, и она закатила скандал.

«У вас духовно-нравственная инвалидность. Вы человек, который не чувствует чужой боли, только собственную боль. Ни боль детей, ни боль мамы», — сказала Запорожцева.

«Я лучше уйду из студии! Зачем все это слушать?! А мою боль кто-то слышит?! Это вы моральный урод, а не я», — взорвалась в ответ Максакова.

Солистка предложила ведущему Дмитрию Борисову выбрать между ней и Запорожцевой, однако он отказался это делать. Борисов призвал Максакову вернуться на место и послушать свою мать. Певица согласилась узнать, что же скажет ее родительница.

Мария Максакова сбежала на Украину в 2016 году вместе со своим мужем, политиком Денисом Вороненковым. Его убили в центре Киева весной 2017 года. Максакова ранее объяснила, почему решила вернуться в Россию.