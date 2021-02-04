Видео с макетом новейшего индийского БПЛА Warrior появилось в Сети

Бангалор, 4 февраля. В Сети появилось видео с авиа-космической выставки Aero India 2021, где был представлен полноразмерный макет отечественного беспилотного летательного аппарата Warrior.

Индия планирует разработать собственного беспилотного ведомого. Отечественное государственное авиапромышленное объединение Hindustan Aeronautics Limited (HAL) представило в Бангалоре макет БПЛА.

Разработка аппарата ведется в рамках программы Combat Air Teaming System (CATS). Новый беспилотник планируется использовать в связке с индийским истребителем Tejas. Отмечается, что самолет при этом будет осуществлять управление сразу несколькими БПЛА. Warrior планируется оснастить ракетами класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», а общий вес вооружения, который способен нести беспилотник во внутренних отсеках и под крыльями, составляет 250 кг.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о намерении РФ поставить Индии первый полк комплексов С-400 «Триумф» до конца года.