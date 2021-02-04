Основатель Parler Джон Матце заявил, что будущее мессенджера больше не в его руках

Один из последних неподконтрольных Big Tech-гигантам, американский мессенджер Parler потерял свою независимость, свое «лицо». Совладелец и основатель соцсети Джон Матце был «уволен» решением совета директоров под руководством его партнера и инвестора Ребекки Мерсер.

Матце заявил, что за последние несколько месяцев он столкнулся с «постоянным сопротивлением» своему первоначальному видению платформы после решения Amazon Web Services закрыть Parler за неспособность модерировать «вопиющий контент», связанный с январскими беспорядками в Капитолии.

«Я понимаю, что те, кто сейчас контролируют компанию, сделали некоторые сообщения сотрудникам и другим третьим лицам, которые, к сожалению, создали путаницу и побудили меня сделать это публичное заявление, — написал основатель соцсети. — Я работал бесконечные часы и вел постоянные сражения, чтобы запустить сайт Parler, но на данный момент его будущее больше не в моих руках. Я хочу поблагодарить своих сотрудников и сторонников за их неустанную работу и преданность компании. Это удивительная группа разных, трудолюбивых и талантливых людей, и я испытываю к ним огромное уважение. Многие из них стали моей второй семьей».

Проблемы Parler начались после того, как приложением стали активно пользоваться сторонники Дональда Трампа, поскольку оно благоприятствовало свободе слова и не позволяло себе цензурировать контент как Twitter, заблокировавший аккаунт 45-го президента США. После этого Матце стал настоящей звездой консервативных СМИ на фоне хаоса, окружавшего его компанию, регулярно выступая на кабельных новостях в защиту свободы слова.

Parler не работает с тех пор, как Amazon Web Services отключили его, и ожидалось, что он возобновит работу до начала февраля, но рестарт был отложен. Инсайдер Parler сообщил Fox News, что задержка была вызвана новым брендингом и изменениями, происходящими внутри компании ради стабильности.

По всей видимости, увольнение Матце — часть этих «изменений». Сам бывший гендиректор заявил своим сотрудникам, что возьмет несколько недель отпуска, прежде чем искать новое занятие.