Власти рассматривают вариант списания долгов за газ в Дагестане

Махачкала, 4 февраля. Власти СКФО рассматривают возможность списания задолженности за потребленный газ в Дагестане. Об этом на совещании с участием врио главы региона Сергея Меликова и замруководителя Минэнерго России Павла Сниккарса заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в федеральном округе Максим Владимиров.

В ходе обсуждения Владимиров признал, что в Дагестане за последние годы проведена значительная работа по развитию энергетического комплекса, однако платежная дисциплина остается на низком уровне. С каждым годом задолженность растет, и целесообразным было бы ее списать.

«Предлагаю рассмотреть вопрос о списании просроченных долгов, которые нам никогда не получить обратно. Они до сих пор висят, и мы получаем огромные суммы задолженностей», – сказал заместитель полпреда.

По состоянию на начало октября 2020 года объемы просроченной задолженности в Дагестане перед газовыми компаниями составляли 14,9 миллиарда рублей. При этом резервы по сомнительным долгам превышали 9,4 миллиардов рублей.

Павел Сниккарс предложил усилить информационную работу, направленную на улучшение платежной дисциплины в регионе. О важности решения этой проблемы также высказался Сергей Меликов.

Ранее ФАН сообщал, что из-за убытков, которые несет «Газпром» в Дагестане, компания намерена покинуть республику. Соответствующее письмо глава холдинга Алексей Миллер направил в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина. В настоящее время инициатива находится на рассмотрении в правительстве РФ.