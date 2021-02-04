Жители Дальнего Востока получат льготы на полеты по 21 направлению внутри России

Росавиация закончила отбор заявок авиакомпаний на получение субсидий в целях обеспечения доступности перевозок жителям Дальнего Востока. Согласно этому постановлению, жители ДВФО получают право на льготный проезд по 21 направлению.

Для обеспечения доступности перелетов жителям Дальневосточного федерального округа из федерального бюджета были выделены субсидии на 5 млрд рублей. Их получат авиаперевозчики на возмещение недополученных доходов от рейсов по специальному тарифу в салонах экономкласса в 2021 году в целях реализации государственной программы «Развитие транспортной системы».

Как сообщил ФАН источник в ведомстве, поступило восемь заявок от следующих авиакомпаний — «Алроса», «Якутия», «Нордавиа», «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Северный ветер», «Ютэйр» и «Сибирь». Однако не все смогут получить выделенные деньги, так как критерий отбора будет очень строгим. Получат деньги только те, у кого нет никаких задолженностей, в том числе по налогам и возвратам неиспользованных субсидий. Авиакомпания должна быть надежной и не иметь иностранного учредителя. Победители отбора получат уведомление и подпишут договор на получение субсидий.

Весной прошлого года Правительство России заявило о выделении субсидий авиакомпаниям в связи с сокращением воздушных перевозок из-за пандемии. В мае было выделено 24,3 млрд рублей на компенсацию расходов в связи с падением объемов перевозок. В августе было предложено продлить срок действия субсидий, а ставку с одного «потерянного» пассажира увеличить с 365 до 840 рублей.

По статистике Росавиации пассажиропоток в 2020 году упал более чем в два раза в сравнении с 2019 годом. В первую очередь пострадали международные перевозки. При этом выросло количество местных перевозок — рейсы связывают соседние области или даже райцентры в больших регионах, например в Красноярском крае. Их количество выросло на 4% в сравнении с 2019 годом.