Гордеева показала архивное фото умершего в 28 лет Гринькова

Москва, 4 февраля. Фигуристка Екатерина Гордеева опубликовала редкий кадр со своим мужем и партнером по парному катанию на льду Сергеем Гриньковым.

Спортсмен, скончавшийся в 1995 году, мог отметить день рождения 4 февраля. В честь этой даты Гордеева выложила в Instagram архивное фото с мужем. На снимке можно увидеть совсем юных фигуристов.

«4 февраля, день рождения Сергея. Happy birthday», — написала спортсменка.

Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков поженились в апреле 1991 года. На тот момент фигуристке еще не исполнилось 20 лет. Осенью 1992 года у спортсменов родилась дочь Дарья.

Сергея Гринькова не стало, когда ему было 28 лет. Фигурист почувствовал себя плохо во время тренировки в США и потерял сознание. Прибывшие на место медики не успели помочь спортсмену — он скончался на месте. Причиной смерти Гринькова назвали обширный инфаркт.

Ранее авторитетный спортивный портал Yardbarker включил Гордееву и Гринькова в рейтинг величайших фигуристов в истории. Всего в список попали 25 спортсменов.