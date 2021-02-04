Закоренелый холостяк Корчевников рассказал о свиданиях с моделями

Москва, 4 февраля. Одним из недавних гостей программы «Судьба человека» стал советский актер и режиссер Владимир Шевельков. Телеведущий Борис Корчевников обсудил с ним тему отношений с моделями.

Супруга заслуженного деятеля искусств Ирина Шевелькова в молодости работала манекенщицей. Затем она завершила карьеру на подиуме, направив всю энергию на устройство семейной жизни и воспитание детей. Корчевников в беседе с 59-летним артистом отметил, что модельный бизнес — грязный. Якобы мужчины при виде манекенщиц ничего, кроме низких желаний, не испытывают.

Шевельков возразил телеведущему, который никогда не был женат. Он спросил, испытывает ли Корчевников аналогичные чувства при встрече с моделями и поинтересовался, хочет ли он пригласить одну из них к себе домой.

«У меня несколько раз случалось. Те, с кем я ужинал, были не замужем», — парировал Корчевников.

В свои 38 лет ведущий «Судьбы человека» ни разу не был женат. Корчевников неоднократно говорил о сложностях с поиском любимой женщины. Кроме того, он не в первый раз предполагает, что ему так и не удастся связать себя узами брака. Например, аналогичное признание о женитьбе телеведущий делал на своей передаче во время беседы с певицей Анитой Цой.