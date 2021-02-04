Участники «Последнего героя» на Занзибаре попробовали молоко с коровьей кровью

Участникам реалити-шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» пришлось попробовать на вкус любимый напиток воинов масаи — молоко с коровьей кровью, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала «ТВ-3».

Новый, девятый по счету, сезон популярной программы стартует вечером в субботу, 6 февраля, и в нем примут участие 16 человек.

В команду «Чемпионов» зрительским голосованием были выбраны Надежда Ангарская, Елена Барткова, Аида Мартиросян, Александр Матвеев, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун.

Им будет противостоять племя телезрителей, отобранных по итогам открытого всероссийского кастинга — впервые в истории он проводился в социальной сети «ВКонтакте».

В числе «Новичков» — «Мисс Россия-2013» Эльмира Абдразакова, художник Данил Апос, предприниматель Дарья Колпакова, диджей Иван Кузнецов, модель Александра Маслакова, механизатор Роман Никкель, призер Кубка мира по греко-римской борьбе Дмитрий Петайкин и студентка Татьяна Роот.

Смельчаки впервые в истории шоу отправились в Африку, а именно — на архипелаг Занзибар, входящий в состав Танзании. С собой у них есть только необходимый минимум одежды, рис — в расчете по двести граммов на человека на три дня — и вода. Все остальное они должны добывать себе сами.

Так, в море можно собирать моллюсков и морских ежей, или даже попробовать поймать кого-нибудь из представителей местной фауны — например, морскую змею.

Моются участники тоже в море. Никаких косметических средств у них с собой нет, но с нынешнего сезона каждому выдали по тюбику зубной пасты, который герои должны растянуть на все 39 дней возможного пребывания на острове.

«Чемпионам» и «Новичкам» пришлось также испробовать местные «деликатесы». Любимый напиток населяющих те места воинов масаи — молоко с коровьей кровью, которую они берут из артерии на шее животного, пробивая ее стрелой с близкого расстояния. Сразу после «донации» дикари замазывают ранку глиной, так что корова почти не страдает.

Данную процедуру своими глазами увидели и участники — прежде, чем попробовать весьма специфический на вкус, но, как говорят, очень питательный и утоляющий жажду, напиток. Именно это стало для них первым испытанием на африканской земле.

Некоторым и зрелище, и угощение не понравились категорически — к примеру, гадалке-телеведущей Аиде Мартиросян из племени «Чемпионов» один вид и запах смеси сразу внушили ужас, так что она смогла заставить себя проглотить буквально каплю.

«Этот «Последний герой» необычен тем, что победители и участники прошлых сезонов сражаются в нем с новичками, — отметила продюсер проекта Маргарита Брусницына. — Опыт против молодости — мы наконец-то сможем понять, что важнее в этой игре! На этот раз у нас будут более сложные испытания, появятся неожиданные герои и гости, и самое главное: это — Африка, здесь все будет как в первый раз. Мы обещаем, что все происходящее на Занзибаре произведет впечатление!»

Перед высадкой на остров всем участникам выдали сумки — «драйбеги», в которые они должны были сложить всю свою одежду. А все, что не поместилось, — осталось в гостинице. У каждого участника есть с собой, в среднем, по четыре майки, по две пары шорт, по паре купальных принадлежностей и что-нибудь из теплой одежды на ночь. Сумки с одеждой используются на острове в качестве подушек.

Съёмки шоу проходят в нетуристической зоне Занзибара, покрытой джунглями. Ближайший город находится в часе езды от того места, где живет съемочная группа. Поблизости нет магазинов, рынков, баров и ресторанов — только деревушка и два отеля.

Причем один из них — с приставкой «эко», где нет даже стен, поэтому в гости к съемочной группе периодически заглядывают обезьяны, которые любят прихватить что-нибудь с собой, а в дýше можно встретить и гигантских пауков. Как-то раз, собираясь рано утром на съемки, один из работников площадки обнаружил у себя в кармане штанов живого скорпиона. С тех пор все телевизионщики стали внимательнее осматривать свою одежду перед тем, как ее надеть.

К слову, в съемках девятого сезона шоу задействованы 80 членов группы и порядка 150 местных жителей.

«Последний герой» никогда раньше не снимался в Африке, так как здесь очень тяжелый климат, — пояснила другой продюсер проекта Ирина Кульдишова. — Мы — первые. Здесь все время жарко и очень жесткое солнце, а также коварные гигантские приливы и отливы. За несколько минут вода может уйти на несколько километров, а потом за час подняться на четыре метра! При этом морское дно усеяно морскими ежами, и без специальной обуви ходить по нему невозможно. На Занзибаре мы встретили сотни и тысячи ежей, размером — кто с грецкий орех, а кто и с человеческую голову!»

По словам Кульдишовой, от ежа уже пострадал один из участников, Павлюк, — по неосторожности. Большая длинная игла вошла ему в ногу под ноготь, поэтому понадобилось медицинское вмешательство.

Ведущей самого экстремального шоу «ТВ-3» уже в третий раз подряд стала актриса театра и кино Яна Троянова, которой 12 февраля исполнится 48 лет. В конце сезона она торжественно объявит победителя и обладателя не только звания «последнего героя», но и беспрецедентного по сумме приза — пяти миллионов рублей.

«Последний герой» — российская версия популярного во всем мире формата, также известного под названием Expedition Robinson («Экспедиция Робинзон») и Survivor («Выживший»): две команды по восемь человек в каждой должны провести до 39 дней в первозданных джунглях, сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми, друг с другом и — со своим «внутренним дикарем».