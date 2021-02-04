Выяснена причина высоких цен на газ на Украине

На Украине цена газа для населения побила рекорды, установленные при режиме Порошенко, и составляет более 10 тысяч гривен за 1000 кубометров. Отопление частного дома среднего размера обойдется хозяину в 4-5 тысяч гривен (12–15 тысяч рублей) в месяц. А месячное отопление городской квартиры в 50 «квадратов» будет стоить 3–3,5 тысячи гривен (9-10 тысяч рублей). Чем обусловлены высокие цены на газ на Украине и каким образом страна обеспечивает себя топливом, рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«С ценами на Украине все понятно. Эта страна выбрала модель ценообразования, при которой у них присутствует импортный паритет. То есть Украина привязалась к цене зарубежной биржи. Поэтому газ собственной добычи и привозной газ у них должны стоить одинаково. Вместе с этим добавляются транспортные расходы и налоги. Так и формируется цена газа на Украине», — объяснил он.

Фролов отметил, что сейчас газ дорожает во всем мире. Это также привело к росту цен на голубое топливо на Украине.

«Правительство Украины не ожидало феноменального роста цен. Поэтому власти в нарушение закона о рынке газа решили определить этот ресурс как социально значимый товар. В ином случае повышение цен привело бы к росту социальной напряженности. В конечном итоге газ попал под действие закона, связанного с пандемией коронавируса. Это позволило правительству Украины ввести регуляцию цен. Хотя, учитывая международные договоры, это является недопустимым», — сообщил эксперт.

Специалист также подробно рассказал о производстве газа на Украине.

«Страна сама производит примерно 2/3 всего потребляемого газа. Правда, это не очень выдающееся достижение. Если посмотреть в абсолютных величинах, то до 2009 года Украина потребляла 60 млрд кубометров газа. В 2013 году этот показатель составил порядка 45 млрд кубометров, сейчас она потребляет 30–32 млрд кубометров. То есть снижается количество крупных и мелких потребителей. Поэтому произошло такое сокращение», — объяснил Фролов.

Так, по его словам, треть газа Украина завозит. Но эта часть определяет ценообразование для всей страны.

«Отмечу, в 2016 году там была принята программа «Украина-2020», в рамках которой предполагалось повышение добычи газа примерно на пять миллиардов кубометров за счет компании «Укргаздобыча». Эта программа была благополучно провалена, в том числе из-за чудесного человека Витренко, которого в третий раз пытаются сделать вице-премьером и министром энергетики. «Прекрасна» идея, мне кажется», — отметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что к 2020 году предполагалось увеличение производства газа независимыми игроками. Но никто не показал значимого роста, а «Укргаздобыча» продемонстрировала еще и снижение производства, несмотря на достаточные инвестиции в несколько миллиардов гривен.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что компания «Оператор ГТС Украины» в январе закупила на европейском рынке 440 млн кубометров природного газа, что на 422% больше, чем в декабре 2020 года. При этом она заверила, что январские показатели импорта соответствуют уровню начала прошлого года. Закупки из Европы производятся путем виртуального реверса. Таким образом, страна продолжает приобретать российский газ. Услуги по транспортировке голубого топлива из ЕС заказали 15 трейдеров, из которых пять — украинские компании и десять — иностранные.