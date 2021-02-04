Навального привезут в Бабушкинский суд 5 февраля по делу о клевете на ветерана

Москва, 4 февраля. Суд против блогера Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны состоится 5 февраля. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда.

Навального лично привезут в суд на рассмотрение дела, которое будет слушать мировой суд. Представители СМИ смогут попасть на заседание, сообщили в пресс-службе.

Дело против блогера было возбуждено после публикации ролика, в котором он оскорбительно отзывался о фронтовике, выступившем в поддержку поправок в Конституцию РФ. Навальный назвал героя Великой Отечественной войны «предателем» и «позором страны». Летом прошлого года суд приостановил рассмотрение дела в связи с болезнью основателя ФБК (признан иноагентом в России). Однако в середине января дело было возобновлено.

Ранее стало известно, что Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Блогер отправился за решетку на 2 года и 8 месяцев, соответствующее решение было принято в Симоновском суде Москвы 2 февраля.