Пенсии в России 2021: будет ли индексация работающим и изменение пенсионного возраста

Две темы, касающиеся положения пенсионеров в России, намерены поднять представители левых партий, которые объединились со «Справедливой Россией», возглавляемой Сергеем Мироновым. Миронов уже обозначил предвыборные приоритеты: добиваться возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам, а также вернуться к прежнему пенсионному возрасту.

Есть у Миронова и его однопартийцев еще одна идея: потребовать упразднения всех пенсионных фондов — как государственного, так и частных, а пенсии всем россиянам выплачивать напрямую из бюджета.

Стоит ли ждать индексации пенсий работающим пенсионерам в 2021 году

Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам была заморожена с 2016 года. Этой категории получателей социальных выплат ежегодно проводят небольшую корректировку пенсий, ежемесячно добавляя около 180 рублей за стаж.

Вопрос о необходимости вернуть полноценную индексацию этой категории пенсионеров поднимался неоднократно. Об этом в частности заявляли представители партии «Единая Россия». С доводами парламентариев согласен президент РФ Владимир Путин, который уже дал поручение правительству проработать этот вопрос.

Как рассказали в Госдуме, речь может идти о двух видах индексации: либо единовременная за весь пропущенный с 2016 года срок, либо постепенная. Однако пока неизвестно, могут ли работающие пенсионеры уже в 2021 году рассчитывать на солидную прибавку к пенсии. Дело в том, что в бюджете этого года не предусмотрены деньги на такую индексацию, которая должна коснуться примерно десяти миллионов работающих пенсионеров. Однако многие эксперты отмечают, что, возможно, необходимые средства на эти цели будут найдены.

Напомним, с 1 января в России на 6,3%, что выше уровня прошлогодней инфляции, были проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров, в среднем по России прибавка составила более тысячи рублей в месяц. Так что у работающих пенсионеров есть надежда, что их вопрос также будет решен уже в этом году.

Изменение пенсионного возраста

Вторая идея справедливороссов — вернуться к прежнему возрасту массового выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Увы, это предложение больше похоже на предвыборный пиар. Постепенное увеличение пенсионного возраста в России до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин — это необходимость. Есть факторы, которые невозможно отменить: общее старение населения, снижение рождаемости, демографические отголоски «лихих 90-х». Сыграли роль и неблагоприятные факторы 2020 года, которые привели к значительной депопуляции населения нашей страны. Все это не оставляет возможности вернуться к прежнему пенсионному возрасту. Кроме того, пример других стран показывает, что сегодняшний пенсионный возраст в России соответствует мировым стандартам для экономически развитых стран. Так что тут не приходится рассчитывать, что ситуацию удастся отмотать назад.

Малоосуществимой выглядит также идея Сергея Миронова и его однопартийцев разом упразднить все пенсионные фонды. Такое предложение противоречит как рекомендациям экономистов, так и международному опыту.

Напомним, новая пенсионная реформа в России началась в 2019 году и рассчитана на десять лет — до 2028 года. Нынешний этап реформы предусматривает постепенный подъем пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Изменения касаются большинства граждан России, при этом для большого количества россиян сохраняются возрастные льготы. Это представители определенных специальностей (медики, педагоги и так далее), коренные народы Крайнего Севера, многодетные матери, обладатели большого стажа и так далее.