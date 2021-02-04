В Китае назвали главные «козыри» России в военном противостоянии с США

Пекин, 4 февраля. Россия имеет ряд преимуществ для успешного военного противостояния с любой из армий мира, поэтому ее потенциальным противникам есть над чем задуматься.

Аналитики китайского издания Baijiahao считают, что у России есть три главных «козыря», которые она может разыграть в любом военном конфликте. Одним из безусловных преимуществ является ее армия. Она не самая многочисленная в мире, но зато на ее вооружении находятся самые передовые разработки. Российские самолеты, боевые машины и гиперзвуковое оружие способны внушить страх кому угодно, передает «ПолитЭксперт».

«В противостоянии с ней другие страны окажутся не в самом выгодном положении», — говорится в статье.

Китайские эксперты также указывают на огромную российскую территорию, благодаря которой в распоряжении страны находится большое количество природных ресурсов. Близость к США позволяет ей обеспечивать стратегическое ядерное сдерживание Вашингтона.

Однако самый грозный аргумент России в любом споре – это ядерный арсенал. Он является самым большим в мире и способен стереть с лица земли целую страну. Российская военная доктрина предусматривает его применение в случае нападение на государство.

«Это Дамоклов меч, который может в любой момент обрушиться на врага. Даже страна с такой мощной противоракетной системой, как США, не сможет остановить российский удар», — напоминают эксперты.

Напомним, что Пентагон впервые со времен СССР допустили возможность начала ядерной войны против РФ и КНР. При этом НАТО снова планирует втянуть Москву в гонку вооружений, передает infox.ru.