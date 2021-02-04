Замена ядерного топлива на украинских АЗС может привести к техногенной катастрофе

Если киевские власти попытаются заменить российское ядерное топливо американским на своих АЭС, это может привести к техногенной катастрофе. Об этом в интервью ФАН рассказала обозреватель издания News Front Юлия Витязева.

В 2014 году Украина договорилась с американской компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива из США на некоторые блоки АЭС до 2020 года. В январе 2019 года украинский министр энергетики отмечал, что доля энергоресурсов Westinghouse, используемых АЭС Украины, составляет 46%, но после 2021 года она будет превышать долю импортного топлива из России. По данным американской компании, ее топливо в том или ином соотношении используют на шести ядерных реакторах Украины.

В свою очередь исполняющий обязанности главы украинского Минэнерго Юрий Витренко в ходе обсуждения национальной экономической стратегии до 2030 года заявил, что Киев должен полностью перейти на американское ядерное топливо. Витренко также назвал важным элементом национальной безопасности интеграцию энергосистемы страны с европейской ENTSO-E вместо сотрудничества с Белоруссией и Россией.

«Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо поставок из РФ, как сейчас», — сказал он.

Стоит заметить, что эксперты неоднократно предупреждали, что решение Киева об использовании на своих атомных станциях топлива Westinghouse создает серьезные угрозы безопасности АЭС, построенных по советским проектам. Есть сомнения, что украинские АЭС смогут без инцидентов работать на американском топливе. В свою очередь в МИД России подчеркнули, что смена поставщика ставит под угрозу здоровье граждан Украины и народов Европы, а сделка демонстрирует неприемлемую спешку и игнорирование соображений ядерной безопасности.

В свою очередь Юлия Витязева в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировала решение Украины отказаться от российского ядерного топлива на украинских АЗС. По ее словам, это может привести к техногенной катастрофе.

«Все это может закончиться так, как абсолютно все заканчивается в последнее время на Украине. Все же атомные электростанции — не шутки. Все мы помним, чем закончилась трагедия в Чернобыле. Все мы знаем, к каким последствиям все это может привести. Америке ведь все равно, поскольку до США радиоактивное облако не дойдет, а вот нас вместе с Европой может накрыть. Думаю, что ЕС будет солидарен с Россией, что этого нельзя допустить. Кроме того, у всех украинских АЭС заканчивается срок эксплуатации, там необходимо проводить модернизацию, ремонт, профилактику, однако Киев ничего не делает. Эти АЭС уже сегодня сами по себе представляют опасность, но если туда еще попытаться внедрить неподходящее ядерное топливо, то это может закончиться техногенной катастрофой», — сказала собеседница ФАН.

Также Юлия Витязева выразила надежду на то, что европейские страны все же повлияют на решение Украины заменить российское топливо.

«Очень надеюсь на то, что европейские политики все же отвлекутся от внутренних дел России и наконец-то займутся вопросами свой собственной безопасности. Если они забыли, то пусть посмотрят, какую площадь накрыло чернобыльское радиоактивное облако, как это впоследствии отразилось на здоровье жителей не только СССР, но и Европы», — резюмировала Юлия Витязева.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Украина находится на грани экономического коллапса из-за нехватки угля на ТЭС. По словам бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко, ситуация может перерасти в веерные отключения электроэнергии по всей территории страны.